Винодел научил, как подобрать игристое к новогоднему столу

"Вас наверняка порадуют французские креманы, более доступные, чем шампанское – из Эльзаса, Бургундии, долины Луары. Весьма неплохой бывает испанская кава, а итальянское классическое игристое — малоизвестный, но крайне интересный мир. Попробуйте ломбардскую франчакорту, игристое из апелласьона Trento DOC, пьемонтское игристое Альта Ланга", — говорит он.

"Эти сорта наряду с традиционным шампанским наверняка понравятся вам и вашим гостям в праздничный вечер", — уверен Стржалковский.

При подборе напитка важно учитывать его сочетаемость с блюдами. Вина, сделанные по методу Шарма – просекко, москато д'асти, многие немецкие зекты или крымские игристы подходят к салатам, соленым закускам и даже азиатским соусам. Более молодые игристые обычно сочетаются с рыбой и морепродуктами, зрелые подходят к насыщенным продуктам вроде жареной курицы.