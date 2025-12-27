https://ria.ru/20251227/shampanskoe-2065005786.html
Винодел научил, как подобрать игристое к новогоднему столу
Винодел научил, как подобрать игристое к новогоднему столу - РИА Новости, 27.12.2025
Винодел научил, как подобрать игристое к новогоднему столу
Без игристых вин многие не мыслят новогодний стол. Но это не только шампанское. Как правильно подобрать праздничный напиток, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T03:18:00+03:00
2025-12-27T03:18:00+03:00
2025-12-27T03:18:00+03:00
общество
эльзас
бургундия
республика крым
новый год
игристое вино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061748304_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_0e5e5e80928de7a541747b66be16584c.png
https://ria.ru/20251212/nalichnost-2061544574.html
эльзас
бургундия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061748304_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_fd83417e6d2066334f68bb50f7877ddd.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, эльзас, бургундия, республика крым, новый год, игристое вино
Общество, Эльзас, Бургундия, Республика Крым, Новый год, Игристое вино
Винодел научил, как подобрать игристое к новогоднему столу
Винодел Стржалковский: игристое вино на столе должно сочетаться с блюдами
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости.
Без игристых вин многие не мыслят новогодний стол. Но это не только шампанское. Как правильно подобрать праздничный напиток, рассказал агентству "Прайм"
владелец винодельни Scarpa Евгений Стржалковский.
«
"Вас наверняка порадуют французские креманы, более доступные, чем шампанское – из Эльзаса, Бургундии, долины Луары. Весьма неплохой бывает испанская кава, а итальянское классическое игристое — малоизвестный, но крайне интересный мир. Попробуйте ломбардскую франчакорту, игристое из апелласьона Trento DOC, пьемонтское игристое Альта Ланга", — говорит он.
Российские игристые в последние несколько лет вышли на принципиально новый качественный уровень и тоже могут подойти для новогоднего стола, отметил Стржалковский. При выборе стоит обратить внимание на вина, изготовленные в Крыму
и Краснодарском крае
. Лучше всего брать те, которые были сделаны по методу шампенуа и выдерживались на осадке.
"Эти сорта наряду с традиционным шампанским наверняка понравятся вам и вашим гостям в праздничный вечер", — уверен Стржалковский.
При подборе напитка важно учитывать его сочетаемость с блюдами. Вина, сделанные по методу Шарма – просекко, москато д'асти, многие немецкие зекты или крымские игристы подходят к салатам, соленым закускам и даже азиатским соусам. Более молодые игристые обычно сочетаются с рыбой и морепродуктами, зрелые подходят к насыщенным продуктам вроде жареной курицы.
Игристые в стилистике "блан де нуар" из черных сортов винограда тоже подойдут к жаркому. А розовые идеальны для сопровождения разных закусок.