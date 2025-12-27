Рейтинг@Mail.ru
18:20 27.12.2025 (обновлено: 19:13 27.12.2025)
Жуков высказался о победе Артемьева над Карлсеном
спорт, шахматы, катар, магнус карлсен, доха, олимпийский комитет россии (окр), владислав артемьев, александр жуков, госдума рф
Спорт, Шахматы, Катар, Магнус Карлсен, Доха, Олимпийский комитет России (ОКР), Владислав Артемьев, Александр Жуков, Госдума РФ
Жуков высказался о победе Артемьева над Карлсеном

Жуков: победа Артемьева над Карлсеном подтвердила уровень школы шахмат в России

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в разговоре с РИА Новости назвал победу российского гроссмейстера Владислава Артемьева над норвежцем Магнусом Карлсеном подтверждением уровня отечественной шахматной школы.
Ранее Артемьев одержал победу над Карлсеном в седьмом раунде чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 29-м ходу. Он с шестью победами и одной ничьей остается непобежденным на турнире в столице Катара.
"Обыграть Карлсена - это всегда очень большое достижение. Владислав - просто молодец, что смог это уверенно сделать. Каждая победа над Карлсеном - это подтверждение нашей хорошей шахматной школы. Удачи Артемьеву и нашим ребятам. Но фаворитом чемпионата мира все равно остается Карлсен", - сказал Жуков.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу. Общий призовой фонд превышает 1 млн евро.
