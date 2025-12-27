https://ria.ru/20251227/shakhmaty-2065073605.html
Карлсен агрессивно отреагировал на поражение от Артемьева
Карлсен агрессивно отреагировал на поражение от Артемьева
16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от российского гроссмейстера Владислава Артемьева в седьмом... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Карлсен агрессивно отреагировал на поражение от Артемьева
Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от Артемьева