Карлсен агрессивно отреагировал на поражение от Артемьева
17:23 27.12.2025
Карлсен агрессивно отреагировал на поражение от Артемьева
16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от российского гроссмейстера Владислава Артемьева в седьмом... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
спорт
шахматы
доха
владислав артемьев
международная федерация шахмат (fide)
магнус карлсен
спорт, шахматы, доха, владислав артемьев, международная федерация шахмат (fide), магнус карлсен
Спорт, Шахматы, Доха, Владислав Артемьев, Международная федерация шахмат (FIDE), Магнус Карлсен
© Фото : Niki Riga / FIDEМагнус Карлсен
Магнус Карлсен - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Niki Riga / FIDE
Магнус Карлсен. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от российского гроссмейстера Владислава Артемьева в седьмом раунде чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.
Видео инцидента опубликовано в аккаунте Международной шахматной федерации (FIDE) в соцсети X. Партия между Карлсеном и Артемьевым завершилась победой россиянина на 29-м ходу. Покидая игровой зал, норвежец оттолкнул камеру оператора, который его снимал.
По итогам семи раундов Артемьев возглавляет турнирную таблицу с шестью победами и одной ничьей.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу. Общий призовой фонд превышает 1 млн евро.
Владими Федосеев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Карпов одобрил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста
