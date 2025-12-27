https://ria.ru/20251227/sevastopol-2065029206.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Новости Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.12.2025
На территории Севастополя объявили воздушную тревогу