В Севастополе объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 27.12.2025 (обновлено: 10:07 27.12.2025)
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу
2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу

На территории Севастополя объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Город-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Город-герой Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем канале на платформе Мах.
Тревогу объявили в 09.54 мск. В Севастополе приостановил работу наземный и морской общественный транспорт.
