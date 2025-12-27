https://ria.ru/20251227/san-hose-2065045118.html
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" может обменять российского форварда Егора Чинахова в "Сан-Хосе Шаркс", сообщает инсайдер Пьер... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T12:44:00+03:00
2025-12-27T12:44:00+03:00
2025-12-27T12:44:00+03:00
"Коламбус" может обменять Чинахова в "Сан-Хосе", пишут СМИ
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" может обменять российского форварда Егора Чинахова в "Сан-Хосе Шаркс", сообщает
инсайдер Пьер Лебрюн на сайте The Athletic.
Летом журналист Аарон Порцлайн в соцсети X сообщил, что Чинахов хочет покинуть "Коламбус", но команда не намерена отдавать россиянина за бесценок и ожидает достойного предложения.
Чинахову 24 года. Он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. Его контракт рассчитан еще на один сезон, после чего он станет ограниченно свободным агентом. В текущем сезоне россиянин принял участие в 29 матчах, в которых набрал 6 очков (3 гола и 3 передачи).