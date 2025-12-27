Рейтинг@Mail.ru
"Коламбус" может обменять Чинахова в "Сан-Хосе", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
12:44 27.12.2025
"Коламбус" может обменять Чинахова в "Сан-Хосе", пишут СМИ
"Коламбус" может обменять Чинахова в "Сан-Хосе", пишут СМИ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" может обменять российского форварда Егора Чинахова в "Сан-Хосе Шаркс", сообщает инсайдер Пьер... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Егор Чинахов. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" может обменять российского форварда Егора Чинахова в "Сан-Хосе Шаркс", сообщает инсайдер Пьер Лебрюн на сайте The Athletic.
Летом журналист Аарон Порцлайн в соцсети X сообщил, что Чинахов хочет покинуть "Коламбус", но команда не намерена отдавать россиянина за бесценок и ожидает достойного предложения.
Чинахову 24 года. Он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. Его контракт рассчитан еще на один сезон, после чего он станет ограниченно свободным агентом. В текущем сезоне россиянин принял участие в 29 матчах, в которых набрал 6 очков (3 гола и 3 передачи).
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Клуб Панарина готов подписать Капризова, узнали СМИ
15 сентября, 12:35
15 сентября, 12:35
 
