"Коламбус" может обменять Чинахова в "Сан-Хосе", пишут СМИ

Летом журналист Аарон Порцлайн в соцсети X сообщил, что Чинахов хочет покинуть "Коламбус", но команда не намерена отдавать россиянина за бесценок и ожидает достойного предложения.

Чинахову 24 года. Он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2020 года под общим 21-м номером. Его контракт рассчитан еще на один сезон, после чего он станет ограниченно свободным агентом. В текущем сезоне россиянин принял участие в 29 матчах, в которых набрал 6 очков (3 гола и 3 передачи).