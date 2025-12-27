https://ria.ru/20251227/samolet-2065110895.html
Домодедово и Жуковский работают штатно
Домодедово и Жуковский работают штатно - РИА Новости, 27.12.2025
Домодедово и Жуковский работают штатно
Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, "Шереметьево" и "Внуково" принимают и отправляют рейсы по согласованию, обстановка спокойная, сообщила... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T22:12:00+03:00
2025-12-27T22:12:00+03:00
2025-12-27T22:16:00+03:00
жуковский
специальная военная операция на украине
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20251227/tu-214-2065052722.html
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), происшествия
Жуковский, Специальная военная операция на Украине, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Домодедово и Жуковский работают штатно
Шереметьево и Внуково принимают и отравляют самолеты по согласованию