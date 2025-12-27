МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, "Шереметьево" и "Внуково" принимают и отправляют рейсы по согласованию, обстановка спокойная, сообщила Росавиация.

"По данным на 22.00 мск, аэропорты Домодедово Жуковский работают штатно. Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстановка в терминалах спокойная, аэропорты оснащены нестационарными средствами для более комфортного размещения пассажиров, есть места с неограниченным и бесплатным доступом к питьевой воде.