Домодедово и Жуковский работают штатно - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 27.12.2025 (обновлено: 22:16 27.12.2025)
Домодедово и Жуковский работают штатно
Домодедово и Жуковский работают штатно - РИА Новости, 27.12.2025
Домодедово и Жуковский работают штатно
Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, "Шереметьево" и "Внуково" принимают и отправляют рейсы по согласованию, обстановка спокойная, сообщила... РИА Новости, 27.12.2025
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), происшествия
Жуковский, Специальная военная операция на Украине, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Домодедово и Жуковский работают штатно

Шереметьево и Внуково принимают и отравляют самолеты по согласованию

Самолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно, "Шереметьево" и "Внуково" принимают и отправляют рейсы по согласованию, обстановка спокойная, сообщила Росавиация.
"По данным на 22.00 мск, аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно. Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстановка в терминалах спокойная, аэропорты оснащены нестационарными средствами для более комфортного размещения пассажиров, есть места с неограниченным и бесплатным доступом к питьевой воде.
Кроме того, для отслеживания актуальной информации о рейсах можно воспользоваться онлайн-табло аэропортов.
Самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Ту-214 стал первым импортозамещенным самолетом, одобренным авиавластями
Специальная военная операция на УкраинеЖуковскийДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
