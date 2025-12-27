Наземные службы Внуково работают в усиленном режиме

https://ria.ru/20251227/samolet-2065083905.html
Обслуживающий персонал и наземные службы аэропорта "Внуково" работают в усиленном режиме на фоне введения ограничений, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 27.12.2025
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Обслуживающий персонал и наземные службы аэропорта "Внуково" работают в усиленном режиме на фоне введения ограничений, сообщили в воздушной гавани.
Росавиация
в 15.59 объявила о том, что прилет воздушных судов во "Внуково" осуществляется по согласованию с соответствующими органами. В 17.11 в аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов... В аэропорту "Внуково" обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме", - сказано в сообщении.
Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. В терминалах аэропорта ведется активная работа по предоставлению услуг пассажирам, ожидающим вылета.