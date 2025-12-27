Наземные службы Внуково работают в усиленном режиме

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Обслуживающий персонал и наземные службы аэропорта "Внуково" работают в усиленном режиме на фоне введения ограничений, сообщили в воздушной гавани.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов... В аэропорту "Внуково" обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме", - сказано в сообщении.