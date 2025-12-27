Рейтинг@Mail.ru
Наземные службы Внуково работают в усиленном режиме - РИА Новости, 27.12.2025
18:50 27.12.2025
Наземные службы Внуково работают в усиленном режиме
Наземные службы Внуково работают в усиленном режиме - РИА Новости, 27.12.2025
Наземные службы Внуково работают в усиленном режиме
Обслуживающий персонал и наземные службы аэропорта "Внуково" работают в усиленном режиме на фоне введения ограничений, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T18:50:00+03:00
2025-12-27T18:50:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
внуково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Внуково (аэропорт)
Наземные службы Внуково работают в усиленном режиме

Наземные службы Внуково работают в усиленном режиме на фоне ограничений

© Фото : из архива пресс-службы аэропорта ВнуковоМеждународный аэропорт Внуково
Международный аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : из архива пресс-службы аэропорта Внуково
Международный аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Обслуживающий персонал и наземные службы аэропорта "Внуково" работают в усиленном режиме на фоне введения ограничений, сообщили в воздушной гавани.
Росавиация в 15.59 объявила о том, что прилет воздушных судов во "Внуково" осуществляется по согласованию с соответствующими органами. В 17.11 в аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов... В аэропорту "Внуково" обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме", - сказано в сообщении.
Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. В терминалах аэропорта ведется активная работа по предоставлению услуг пассажирам, ожидающим вылета.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Самолет, летевший из Китая в Москву, экстренно сел в Казани
25 декабря, 16:37
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияВнуково (аэропорт)
 
 
