В Подмосковье прошел первый этап "Кубка святых воинов Руси"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В подмосковных Мытищах в субботу прошёл первый этап всероссийских соревнований, посвящённых воину-монаху Александру Пересвету, "Кубок святых воинов Руси", проект объединил более 1 тысячи участников и зрителей, почётными гостями стали представители духовенства, а также знаменитые спортсмены, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

"В подмосковных Мытищах прошёл первый этап всероссийского проекта "Кубок святых воинов Руси", он организован движением "Сорок Сороков". Проект объединил спорт, историю и духовные тысячелетние традиции и собрал более тысячи участников, зрителей и почётных гостей. На открытие выступили координаторы-основатели движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин и Владимир Носов, ответственный секретарь Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту протоиерей Димитрий Болтрукевич, президент Федерации спортивной борьбы РФ , олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили , двукратный олимпийский чемпион, ответственный секретарь движения "Здоровое Отечество" Олег Саитов , двукратная олимпийская чемпионка, замначальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова . Турнир посвящён легендарному воину-монаху Александру Пересвету", - сообщили агентству представители оргкомитета.

По их словам, состязания стартовали с торжественного молебна, сам турнир прошел по трём дисциплинам: боксу, армейскому рукопашному бою и самбо.

"Программа события объединила не только спортивные поединки, но и живой диалог о традициях, вере и патриотизме. Как было отмечено Андреем Кормухиным, Россия возвращается к своей тысячелетней истории и духовным корням. Наш проект призван напомнить о подвигах тех, кто создавал великую историю страны – от Александра Невского Дмитрия Донского до праведного воина Фёдора Ушакова и воина-монаха Пересвета", - рассказали в оргкомитете.

Организаторы Кубка планируют, что следующие этапы также будут посвящены святым защитникам Отечества — Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Федору Ушакову, Даниилу Московскому, Илье Муромскому, Михаилу Тверскому и другим.