В Подмосковье прошел первый этап "Кубка святых воинов Руси"
19:12 27.12.2025
В Подмосковье прошел первый этап "Кубка святых воинов Руси"
В Подмосковье прошел первый этап "Кубка святых воинов Руси"
В подмосковных Мытищах в субботу прошёл первый этап всероссийских соревнований, посвящённых воину-монаху Александру Пересвету, "Кубок святых воинов Руси",... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T19:12:00+03:00
2025-12-27T19:12:00+03:00
дмитрий донской
федор ушаков
спорт
дмитрий донской, федор ушаков, спорт
Дмитрий Донской, Федор Ушаков, Спорт
В Подмосковье прошел первый этап "Кубка святых воинов Руси"

В Мытищах прошел «Кубок святых воинов Руси»

© Владимир Носов / TelegramЦеремония открытия всероссийских соревнований, посвященных воину-монаху Александру Пересвету, "Кубок святых воинов Руси", в Мытищах. Кадр видео
Церемония открытия всероссийских соревнований, посвященных воину-монаху Александру Пересвету, Кубок святых воинов Руси, в Мытищах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Владимир Носов / Telegram
Церемония открытия всероссийских соревнований, посвященных воину-монаху Александру Пересвету, "Кубок святых воинов Руси", в Мытищах. Кадр видео
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В подмосковных Мытищах в субботу прошёл первый этап всероссийских соревнований, посвящённых воину-монаху Александру Пересвету, "Кубок святых воинов Руси", проект объединил более 1 тысячи участников и зрителей, почётными гостями стали представители духовенства, а также знаменитые спортсмены, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"В подмосковных Мытищах прошёл первый этап всероссийского проекта "Кубок святых воинов Руси", он организован движением "Сорок Сороков". Проект объединил спорт, историю и духовные тысячелетние традиции и собрал более тысячи участников, зрителей и почётных гостей. На открытие выступили координаторы-основатели движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин и Владимир Носов, ответственный секретарь Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту протоиерей Димитрий Болтрукевич, президент Федерации спортивной борьбы РФ, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, двукратный олимпийский чемпион, ответственный секретарь движения "Здоровое Отечество" Олег Саитов, двукратная олимпийская чемпионка, замначальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова. Турнир посвящён легендарному воину-монаху Александру Пересвету", - сообщили агентству представители оргкомитета.
По их словам, состязания стартовали с торжественного молебна, сам турнир прошел по трём дисциплинам: боксу, армейскому рукопашному бою и самбо.
"Программа события объединила не только спортивные поединки, но и живой диалог о традициях, вере и патриотизме. Как было отмечено Андреем Кормухиным, Россия возвращается к своей тысячелетней истории и духовным корням. Наш проект призван напомнить о подвигах тех, кто создавал великую историю страны – от Александра Невского и Дмитрия Донского до праведного воина Фёдора Ушакова и воина-монаха Пересвета", - рассказали в оргкомитете.
Организаторы Кубка планируют, что следующие этапы также будут посвящены святым защитникам Отечества — Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Федору Ушакову, Даниилу Московскому, Илье Муромскому, Михаилу Тверскому и другим.
"Финал Кубка планируется провести в честь дня рождения ещё одного святого воина Руси - Царя-страстотерпца Николая II. Второй этап Кубка состоится в феврале или апреле, сразу после Великого поста. Он пройдёт в одном из больших городов Подмосковья", - сообщили в оргкомитете соревнований.
