Новогодние мастер-классы пройдут в парке "Крылатские холмы"

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости . В субботу, 27 декабря, в парке "Крылатские холмы" будет организован семейный новогодний праздник, где можно будет поучаствовать в мастер-классах и украшении ёлки, сообщила пресс-служба градкомплекса Москвы.

В сообщении пресс-службы отмечается, что посетителей парка пригласят поучаствовать в мастер-классах, где можно самостоятельно сделать свечи, украсить новогодние игрушки и венки. Также участники мероприятия смогут повесить украшения и огни на новогоднюю ель, которая растет в парке. Для детей будут работать аниматоры, а еще можно будет встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.