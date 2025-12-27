Рейтинг@Mail.ru
09:06 27.12.2025 (обновлено: 09:23 27.12.2025)
Новогодние мастер-классы пройдут в парке "Крылатские холмы"
градостроительный комплекс москвы
москва
москва
2025
градостроительный комплекс москвы, москва
Градостроительный комплекс Москвы, Москва
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка парке "Крылатские холмы" на территории спортивного комплекса "Лата Трэк"
Девушка парке "Крылатские холмы" на территории спортивного комплекса "Лата Трэк". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В субботу, 27 декабря, в парке "Крылатские холмы" будет организован семейный новогодний праздник, где можно будет поучаствовать в мастер-классах и украшении ёлки, сообщила пресс-служба градкомплекса Москвы.
Мероприятие под названием "Мастерская Деда Мороза" начнется в 12:00.
"Каждый сможет присоединиться к мастер-классам, сделать подарки для себя и близких, украсить елку и даже встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности столичного градкомплекса Марии Деруновой.
В сообщении пресс-службы отмечается, что посетителей парка пригласят поучаствовать в мастер-классах, где можно самостоятельно сделать свечи, украсить новогодние игрушки и венки. Также участники мероприятия смогут повесить украшения и огни на новогоднюю ель, которая растет в парке. Для детей будут работать аниматоры, а еще можно будет встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Отдельная программа есть и для владельцев животных – занятия с кинологами, "Веселые старты" и обучающие игры. Помимо этого, будет проведен конкурс на лучший новогодний костюм питомца, добавили в градкомплексе.
 
Градостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
