Новогодние мастер-классы пройдут в парке "Крылатские холмы"
Новогодние мастер-классы пройдут в парке "Крылатские холмы" - РИА Новости, 27.12.2025
Новогодние мастер-классы пройдут в парке "Крылатские холмы"
27 декабря
градостроительный комплекс москвы
москва
москва
Новости
Новогодние мастер-классы пройдут в парке "Крылатские холмы"
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В субботу, 27 декабря, в парке "Крылатские холмы" будет организован семейный новогодний праздник, где можно будет поучаствовать в мастер-классах и украшении ёлки, сообщила пресс-служба градкомплекса Москвы.
Мероприятие под названием "Мастерская Деда Мороза
" начнется в 12:00.
"Каждый сможет присоединиться к мастер-классам, сделать подарки для себя и близких, украсить елку и даже встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой
", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности столичного градкомплекса Марии Деруновой.
В сообщении пресс-службы отмечается, что посетителей парка пригласят поучаствовать в мастер-классах, где можно самостоятельно сделать свечи, украсить новогодние игрушки и венки. Также участники мероприятия смогут повесить украшения и огни на новогоднюю ель, которая растет в парке. Для детей будут работать аниматоры, а еще можно будет встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Отдельная программа есть и для владельцев животных – занятия с кинологами, "Веселые старты" и обучающие игры. Помимо этого, будет проведен конкурс на лучший новогодний костюм питомца, добавили в градкомплексе.