Алексей Салтыков: Кот-д’Ивуар – давний экономический партнер России

Кот-д’Ивуар является давним партнером России в Африке, активно развивается экономический диалог между двумя странами, рассказал РИА Новости посол РФ в Кот-д’Ивуаре Алексей Салтыков. О перспективах сотрудничества российского бизнеса с одной из крупнейших экономик Африки и продвижении российской культуры на континенте рассказал дипломат в интервью агентству в канун парламентских выборов в стране, которые назначены на 27 декабря.

– Кот-д’Ивуар сейчас переживает важные политические события: 27 декабря проводятся парламентские выборы, незадолго до этого состоялись президентские выборы, главой государства в четвертый раз был избран Алассан Уаттара. Что это означает для российско-ивуарского сотрудничества, учитывая, что ранее президент призывал российских бизнесменов к сотрудничеству?

– Кот-д’Ивуар является давним партнером нашей страны. Активно развивается двусторонний экономический диалог. За последние полгода много ивуарских бизнесменов побывало в России, много представителей российских деловых кругов посетило Кот-д’Ивуар. Например, дважды, в мае и ноябре, в Абиджан приезжала делегация компании "Эфко", в ноябре – инновационного центра "Сколково". Представители "Сколково" посетили ивуарскую компанию VITIB (аналог "Сколково"), которая тоже работает над развитием стартапов. Масштабы у этой компании меньше в сравнении с российским центром, но нужно отдать должное ивуарцам – они предпринимают большие усилия в сфере цифровизации экономики, разработки искусственного интеллекта, и мы заинтересованы в развитии сотрудничества по этому направлению с Кот-д’Ивуаром. Мы в начале пути, но надеюсь, что дальнейшие контакты приведут к расширению совместной работы в этих областях.

– Сегодня обстановка в соседних Мали и Буркина-Фасо остается напряженной из-за террористической активности. В этой связи есть ли какие-то трудности в Кот-д’Ивауре? Нет ли запроса со стороны ивуарийского правительства на присутствие российского военного контингента в стране, как в Мали или Буркина-Фасо? Может быть, из-за напряженной ситуации в соседних странах власти Кот-д’Ивуара готовы к сотрудничеству в сфере ВПК и рассматривают поставки российского вооружения и техники?

– Ситуация с террористической угрозой остается актуальной. Правительство РКИ держит эту тему в поле зрения и предпринимает соответствующие меры. Имеют место вылазки вооруженных лиц в некоторых северных районах страны. Один из последних инцидентов произошел в ноябре 2025 года на границе с Буркина-Фасо. Проблема в том, что граница между двумя странами остается прозрачной, и есть места, где контроль практически не осуществляется. На приграничных территориях проживают родственные семьи, и под видом передвижения родственников могут проникать нежелательные элементы. Армейские подразделения Кот-д’Ивуара дают решительный отпор. Предложений к России о развитии связей в сфере антитеррора пока не поступало. Мы открыты для сотрудничества с ивуарской стороной, о чем, в частности, было заявлено координатору разведслужб на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в 2024 году. Посольство регулярно направляет списки мероприятий оборонному ведомству республики, которые организуются по линии Рособоронэкспорта или где участвуют российские представители ВПК. Мы будем продолжать работу в этом направлении, так как возможности для конструктивного диалога в целом имеются, несмотря на сильные позиции западных стран на антитеррористическом треке РКИ.

– Кот-д’Ивуар входит в топ крупнейших импортеров российской пшеницы. На 2025 год, по данным Агроэкспорта, поставки составили более одного миллиона тонн. Планируется ли расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства? Может быть, есть договоренности о расширении экспорта российских сельхозкультур в страну?

– Код-д’Ивуар заинтересован в импорте пшеницы, в том числе из нашей страны. Мы информировали местное министерство сельского хозяйства о готовности российской стороны провести переговоры по вопросу прямых поставок продукции растительного происхождения, включая зерновые. Ожидаем реакцию ивуарской стороны. Я рассчитываю, что в случае реализации нашей инициативы мы получим новое измерение двустороннего сотрудничества. Большим спросом пользуются российские удобрения.

– В интервью ивуарийской газете вы приводили следующие цифры: 460 миллионов долларов достигло обоюдное экономическое сотрудничество, в том числе топливное и фармацевтическое, Россия располагается на седьмом месте среди всех экономических партнеров Кот-д'Ивуара. За счет каких сфер это сотрудничество могло бы расшириться, а позиции России как экспортера, импортера укрепиться?

– Такую статистику дает местная сторона. Сейчас мы пытаемся найти точки соприкосновения по сотрудничеству в энергетической сфере, в частности, по поставкам сырой нефти и нефтепродуктов. Совсем недавно у меня была встреча с министром нефти и энергетики Кот-д’Ивауара, на которой я обозначил заинтересованность России в развитии отношений на этом направлении. Подчеркнул необходимость установления прямых контактов между руководителями профильных министерств, в том числе задействования площадки Российской энергетической недели. Министр, в свою очередь, отметил интерес Кот-д’Ивуара к сотрудничеству в этой сфере и выразил желание видеть российскую делегацию в ноябре 2026 года на Второй международной выставке добывающих и энергетических ресурсов в Кот-д’Ивуаре (SIREXE).

Российская компания "Гекса" предлагает ивуарцам продукцию на основе полимеров, которая может быть востребована при строительстве дорожного покрытия и зданий. Здесь очень влажный климат и здания со временем приобретают унылый вид: плесень, чернота. Представители "Гексы" продолжают переговоры, привезли образцы.

Еще одно направление – это поставки оборудования по очистке какао-бобов от пестицидов и примесей. Российские заводы готовы продвигать такие технологии на ивуарский рынок. Посольство помогает наводить мосты между нашими производителями и заинтересованными ивуарскими компаниями. Поставка такого оборудования будет востребована создающимися перерабатывающими предприятиями малого и среднего бизнеса в контексте планов правительства по увеличению в своей стране объемов обработки сырья до 50% (сейчас 25%).

– На ваш взгляд, какие сферы российского бизнеса наиболее привлекательны для Кот-д’Ивуара?

– Местную сторону, прежде всего, могут заинтересовать пшеница, продукция из стали, полимерные материалы, продукция агропромышленного комплекса, в том числе растительное масло. Россию также интересует и сотрудничество в рыболовной отрасли. Росрыболовство провело в Санкт-Петербурге в октябре этого года переговоры с ивуарскими представителями министерства животноводства и рыболовства. Обе стороны нацелены на продолжение контактов. Наше ведомство выразило желание участвовать в Салоне рыбной отрасли, который пройдет в Абиджане в 2027 году.

Кроме того, ивуарские какао-бобы, которые составляют 40% мирового рынка, и орехи кешью (РКИ – первый в мире производитель) могут быть интересны для российского бизнеса. Компания из Санкт-Петербурга недавно провела переговоры и даже отобрала первую партию поставки кешью, которая пока, правда, не была осуществлена, так как продолжается согласование ценовых параметров. Также есть каучук, хлопок, тропические фрукты, в особенности манго, ведь Кот-д’Ивуар – один из лучших его производителей в Африке.

– Какие интересные проекты сотрудничества есть в культурной сфере?