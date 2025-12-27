https://ria.ru/20251227/rosaviatsija-2065068065.html
В Росавиации рассказали, когда завершится сертификация двигателя ПД-8
В Росавиации рассказали, когда завершится сертификация двигателя ПД-8 - РИА Новости, 27.12.2025
В Росавиации рассказали, когда завершится сертификация двигателя ПД-8
Сертификация двигателя ПД-8 скорее всего завершится в I квартале 2026 года, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:35:00+03:00
2025-12-27T16:35:00+03:00
2025-12-27T16:35:00+03:00
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
объединенная двигателестроительная корпорация
мс-21
sukhoi superjet 100 (ssj100)
бе-200
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053428179_0:411:2912:2048_1920x0_80_0_0_2220de3f18f97c3598488be4d9e0f208.jpg
https://ria.ru/20251227/samolet-2065067880.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053428179_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b7c3045e40cf782cfaa4c187aa0fcad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100), бе-200
Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Объединенная двигателестроительная корпорация, МС-21, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Бе-200
В Росавиации рассказали, когда завершится сертификация двигателя ПД-8
Росавиация: сертификация двигателя ПД-8 завершится в I квартале 2026 года