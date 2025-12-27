Рейтинг@Mail.ru
В Росавиации рассказали, когда завершится сертификация двигателя ПД-8
16:35 27.12.2025
В Росавиации рассказали, когда завершится сертификация двигателя ПД-8
В Росавиации рассказали, когда завершится сертификация двигателя ПД-8
Сертификация двигателя ПД-8 скорее всего завершится в I квартале 2026 года, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. РИА Новости, 27.12.2025
экономика
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
объединенная двигателестроительная корпорация
мс-21
sukhoi superjet 100 (ssj100)
бе-200
2025
экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), объединенная двигателестроительная корпорация, мс-21, sukhoi superjet 100 (ssj100), бе-200
Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Объединенная двигателестроительная корпорация, МС-21, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Бе-200
В Росавиации рассказали, когда завершится сертификация двигателя ПД-8

Росавиация: сертификация двигателя ПД-8 завершится в I квартале 2026 года

Импортозамещенный самолет Superjet-100 с двигателями ПД-8 на аэродроме Лётно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковский
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
Импортозамещенный самолет Superjet-100 с двигателями ПД-8 на аэродроме Лётно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковский. Архивное фото
КАЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Сертификация двигателя ПД-8 скорее всего завершится в I квартале 2026 года, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"В этом году работа была больше направлена на то, чтобы те планы, которые у нас были выстроены в 2024 на совещании у президента, (были) реализованы. Это задача по завершению сертификации МС-21 в следующем году, завершение сертификации двигателя ПД-8, тоже, скорее всего, будет в первом квартале следующего года", - рассказал Ядров.
Двигатель ПД-8 на сегодняшний день проходит серию испытаний для получения сертификата типа. Это заключительный этап перед запуском серийного производства. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой восемь тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе над ним задействована широкая кооперация предприятий в контуре ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов.
Самолет Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Алиханов рассказал о производстве Ту-214
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Объединенная двигателестроительная корпорацияМС-21Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Бе-200
 
 
