Бедность и брак по расчету: как жила последняя принцесса Османской империи

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Молодая принцесса Османской империи, как и Диана Спенсер годами позже, завоевала любовь народа. Однако тогда по Дюррюшехвар-султан сложно было сказать, что в детстве она вместе с семьей оказалась на самом дне.

Сколько лишений испытала на себе "принцесса сердец Востока", прямая наследница великого Сулеймана?

Детство при дворе

Дюррюшехвар-султан появилась на свет 26 января 1914 года в Стамбуле, в дворце Чамлыджа. Она была единственной дочерью Абдул-Меджида-эфенди, сына султана Абдул-Азиза. Позднее именно он станет последним халифом Османской династии. Мать принцессы, Атие Мехисти Кадын-эфенди, происходила из знатного абхазского рода и занимала место третьей жены Абдул-Меджида.

© iStock.com / ugurhan Вид на Стамбул, Турция © iStock.com / ugurhan Вид на Стамбул, Турция

Первые годы жизни Дюррюшехвар прошли в обстановке, где строгость дворцового этикета сочеталась с высоким уровнем образования. Девочку воспитывали гувернантки — преподавали иностранные языки, литературу, историю, музыку, основы религии. Отец уделял дочери особое внимание. Он писал ее портреты, фотографировал, следил за тем, чтобы она росла не просто принцессой по титулу, а образованной и самостоятельной личностью.

Однако еще в раннем возрасте привычная жизнь начала рушиться. В октябре 1923 года была провозглашена Турецкая Республика, а весной 1924 года новое правительство приняло окончательное решение: все представители Османской династии должны покинуть страну. Для десятилетней Дюррюшехвар это означало мгновенный и бесповоротный разрыв с родиной.

Изгнание и годы неопределенности

Судьба династии Османов имела отличия от семьи Романовых. Хотя ссылку и изгнание едва ли можно назвать везением, в их случае удалось избежать расправы, которая постигла российский императорский дом.

Семью вывезли ночью. Им разрешили взять минимум личных вещей, выдали ограниченные средства и посадили в специальный поезд. Сначала путь лежал в Европу. Первые месяцы изгнания прошли в Швейцарии, где расходы быстро превысили возможности семьи.

Финансовое положение становилось все более напряженным. Тогда Абдул-Меджид через знакомых в Великобритании обратился к низаму Хайдарабада Мир Осман Али Хану. Этот правитель индийского княжества считался одним из самых богатых людей своего времени и с уважением относился к османскому дому.

Низам не только оказал финансовую помощь, назначив бывшему халифу ежемесячные выплаты, но и увидел в ситуации возможность династического союза. Благодаря его поддержке семья смогла перебраться сначала в Лондон, затем на юг Франции, в Ниццу.

Там Дюррюшехвар продолжила образование, свободно заговорила на французском и английском языках, начала знакомиться с европейскими порядками, которые сильно отличались от османских традиций.

Брак как политическое соглашение

Договоренность с низамом была достигнута в 1931 году. Принцесса Дюррюшехвар должна была выйти замуж за Азама Джаха, старшего сына и наследника правителя индийского княжества Хайдарабада. Размер махра обсуждался долго и стал предметом своеобразного торга. В итоге была заключена "двойная сделка": за одну сумму в жены сыновьям низама выдавались сразу две османские принцессы — Дюррюшехвар и ее двоюродная сестра Нилюфер.

После свадьбы молодожены отправились в Индию. В Хайдарабаде их встречали с размахом. Принцессе был дарован титул принцессы Берарской, предоставлена роскошная резиденция. Началась новая жизнь.

© AP Photo / Mahesh Kumar A. Индийские дети помогают женщине извлекать сок из сахарного тростника на окраине Хайдарабада, Индия © AP Photo / Mahesh Kumar A. Индийские дети помогают женщине извлекать сок из сахарного тростника на окраине Хайдарабада, Индия

Двор Хайдарабада и попытка реформ

На первых порах положение Дюррюшехвар выглядело устойчивым. Она пользовалась уважением свекра, активно занималась благотворительностью, продвигала идеи женского образования и медицинской помощи. По ее инициативе были открыты родильный дом и детская больница, рассчитанные на сотни пациентов.

Она постепенно меняла устоявшиеся порядки своего окружения, добиваясь смягчения гаремных правил. Практика строгого затворничества женщин при ее дворе начала сходить на нет, что вызывало недовольство консерваторов, но находило поддержку у более прогрессивной части знати.

При всем внешнем благополучии личные отношения с Азамом Джахом оставались холодными. Принц не отказывался от традиций гарема и не видел причин менять уклад ради жены.

© iStock.com / simarik Девушка снимает свадебное кольцо © iStock.com / simarik Девушка снимает свадебное кольцо

"Я имею право иметь столько наложниц, сколько захочу", — заявил он, когда конфликт вышел в публичное поле.

Для Дюррюшехвар это означало окончательный крах брака. Она продолжала терпеть ради детей и репутации. В начале 1950-х годов брак фактически распался.

Эмиграция и независимость

После развода Дюррюшехвар переехала в Великобританию. Она жила в Лондоне, периодически бывала в Стамбуле. При этом связь с Индией не оборвалась. В 1983 году она взяла под патронаж открытие новой больницы в Хайдарабаде.

Ее дом в Лондоне стал местом встреч представителей восточной аристократии, политиков, дипломатов. Она внимательно следила за событиями в Турции, Индии и Пакистане, оставалась фигурой, к мнению которой прислушивались.

© AP Photo / Anupam Nath Пациентка и медсестра во время лечебной процедуры в Гаухати © AP Photo / Anupam Nath Пациентка и медсестра во время лечебной процедуры в Гаухати

Отец Дюррюшехвар умер в 1944 году во Франции. Попытки похоронить его в Турции успехом не увенчались. Этот отказ стал для нее болезненным и определил ее собственное завещание: она не пожелала возвращаться в Турцию даже после смерти.