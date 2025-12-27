Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в Витебской области попали четверо россиян - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 27.12.2025 (обновлено: 11:50 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/press-sekretar-2065038683.html
В ДТП с автобусом в Витебской области попали четверо россиян
В ДТП с автобусом в Витебской области попали четверо россиян - РИА Новости, 27.12.2025
В ДТП с автобусом в Витебской области попали четверо россиян
Среди пострадавших, по предварительной информации, в ДТП в Белоруссии были четверо граждан России, включая водителя, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T11:41:00+03:00
2025-12-27T11:50:00+03:00
происшествия
витебская область
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065025440_38:0:1280:698_1920x0_80_0_0_870a87e09a25494096118fa268211d4f.jpg
https://ria.ru/20251227/avtobus-2065026792.html
витебская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065025440_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0a05fcc707af56a2adfdf501fe76f08a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, витебская область, белоруссия
Происшествия, Витебская область, Белоруссия
В ДТП с автобусом в Витебской области попали четверо россиян

В Витебской области в ДТП с автобусом попали четверо россиян, включая водителя

© Фото : МВД БеларусиПоследствия ДТП с автобусом международного сообщения в Витебской области Белоруссии
Последствия ДТП с автобусом международного сообщения в Витебской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : МВД Беларуси
Последствия ДТП с автобусом международного сообщения в Витебской области Белоруссии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 27 дек - РИА Новости. Среди пострадавших, по предварительной информации, в ДТП в Белоруссии были четверо граждан России, включая водителя, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.
ДТП с участием пассажирского автобуса международного сообщения "Брест – Москва" произошло 27 декабря около 02:40 ночи на автодороге М1 в Толочинском районе Витебской области. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В автобусе находились 14 человек, в том числа два водителя. Одна из пассажирок, по предварительным данным, гражданка Белоруссии, скончалась на месте происшествия. 10 человек были госпитализированы.
"По предварительной информации, среди пострадавших в ДТП – четверо граждан Российской Федерации, включая водителя. Российские дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами, профильными ведомствами и медицинскими организациями республики Беларусь и готовы оказать пострадавшим россиянам необходимую помощь", - сообщил пресс-секретарь посольства России в Белоруссии.
Последствия ДТП с автобусом международного сообщения в Витебской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В ДТП с автобусом в Витебской области погиб человек
09:32
 
ПроисшествияВитебская областьБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала