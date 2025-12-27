В ДТП с автобусом в Витебской области попали четверо россиян

МИНСК, 27 дек - РИА Новости. Среди пострадавших, по предварительной информации, в ДТП в Белоруссии были четверо граждан России, включая водителя, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.
ДТП с участием пассажирского автобуса международного сообщения "Брест – Москва" произошло 27 декабря около 02:40 ночи на автодороге М1 в Толочинском районе Витебской области. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В автобусе находились 14 человек, в том числа два водителя. Одна из пассажирок, по предварительным данным, гражданка Белоруссии, скончалась на месте происшествия. 10 человек были госпитализированы.
"По предварительной информации, среди пострадавших в ДТП – четверо граждан Российской Федерации, включая водителя. Российские дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами, профильными ведомствами и медицинскими организациями республики Беларусь и готовы оказать пострадавшим россиянам необходимую помощь", - сообщил пресс-секретарь посольства России в Белоруссии.