09:37 27.12.2025 (обновлено: 09:39 27.12.2025)
Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии
латвия, россия, в мире, оон, оэср, евросоюз, рига
Латвия, Россия, В мире, ООН, ОЭСР, Евросоюз, Рига
Рига
 Рига - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Рига. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Повышение налога на русские книги в Латвии с 5% до 21% - дискриминация в отношении 37% жителей, говорящих на русском языке, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.
"Убеждены, что новое налоговое регулирование в отношении русских книг и прессы так же, как и отмена русскоязычного теле- и радиовещания в государственных СМИ с 1 января 2026 года носит дискриминационный характер в отношении 37% жителей Латвии, говорящих на русском языке", - сказал он.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Посол оценил намерение Латвии демонтировать железную дорогу в Россию
08:31
По словам высокопоставленного дипломата, повышение налога до 21% было принято якобы в рамках комплекса мер по сокращению дефицита бюджета.
"Однако этот аргумент не выдерживает критики – по оценкам, отмена льготной ставки на "русскую" печатную продукцию принесет в госбюджет около 1 миллиона евро. На фоне многомиллиардных бюджетных расходов такая "экономия" выглядит незначительной", - отметил Касаткин.
Он сообщил, что такое явное правонарушение уже привлекло внимание профильных международных структур. Так, в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что латвийский законопроект об изменении НДС на русскоязычные издания вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны.
"Со своей стороны неизменно продолжаем привлекать внимание мирового сообщества к проблемам такого рода", - сказал временный поверенный в делах России в Латвии.
Ранее парламент Латвии проголосовал за увеличение налога на добавленную стоимость на прессу и книги на русском языке. Новые меры начнут действовать с 2026 года. При этом литературы, изданной на языках стран Европейской экономической зоны, ОЭСР и кандидатов на вступление в ЕС изменения не коснутся. Для них продолжит действовать пониженная ставка НДС в 5%, в то время как для русскоязычных изданий она вырастет до 21%.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
На Украине, в Прибалтике и Европе возникают ростки нацизма, заявил историк
Вчера, 09:20
 
ЛатвияРоссияВ миреООНОЭСРЕвросоюзРига
 
 
