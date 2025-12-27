Посольство раскритиковало повышение налога на русские книги в Латвии

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Повышение налога на русские книги в Латвии с 5% до 21% - дискриминация в отношении 37% жителей, говорящих на русском языке, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

"Убеждены, что новое налоговое регулирование в отношении русских книг и прессы так же, как и отмена русскоязычного теле- и радиовещания в государственных СМИ с 1 января 2026 года носит дискриминационный характер в отношении 37% жителей Латвии , говорящих на русском языке", - сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, повышение налога до 21% было принято якобы в рамках комплекса мер по сокращению дефицита бюджета.

"Однако этот аргумент не выдерживает критики – по оценкам, отмена льготной ставки на "русскую" печатную продукцию принесет в госбюджет около 1 миллиона евро. На фоне многомиллиардных бюджетных расходов такая "экономия" выглядит незначительной", - отметил Касаткин.

Он сообщил, что такое явное правонарушение уже привлекло внимание профильных международных структур. Так, в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что латвийский законопроект об изменении НДС на русскоязычные издания вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны.

"Со своей стороны неизменно продолжаем привлекать внимание мирового сообщества к проблемам такого рода", - сказал временный поверенный в делах России в Латвии.