В Нижегородской области грузовик насмерть сбил двух пешеходов
В Нижегородской области грузовик насмерть сбил двух пешеходов - РИА Новости, 27.12.2025
В Нижегородской области грузовик насмерть сбил двух пешеходов
27.12.2025

Двое пешеходов погибли под колесами большегруза в Нижегородской области, сообщает МВД региона.
нижегородская область
2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости.
Двое пешеходов погибли под колесами большегруза в Нижегородской области, сообщает
МВД региона.
Смертельное ДТП произошло около 07.45 мск субботы в деревне Никольское в Воротынском районе.
"По предварительной информации, водитель большегруза совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина и женщина скончались", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося.