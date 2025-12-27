В Нижегородской области грузовик насмерть сбил двух пешеходов

Смертельное ДТП произошло около 07.45 мск субботы в деревне Никольское в Воротынском районе.

"По предварительной информации, водитель большегруза совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина и женщина скончались", - говорится в сообщении.