Пробы Aloe Vera с ацетоном отправили в Москву, сообщил источник

САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Пробы напитка Aloe Vera, в результате употребления которого, предположительно, пострадал ребёнок, с предприятия в Пензе отправлены в Москву на исследование, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом проверки.

"Пробы напитка Aloe Vera отправлены в Москву на исследование. Партия от августа 2025 года, контрольные образцы хранятся на предприятии, их пробы проверяются в столице вместе с образцами напитка, изъятыми в магазинах", - рассказал собеседник агентства в субботу.