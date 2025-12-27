https://ria.ru/20251227/otravlenie-2065085893.html
Пробы Aloe Vera с ацетоном отправили в Москву, сообщил источник
Пробы Aloe Vera с ацетоном отправили в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 27.12.2025
Пробы Aloe Vera с ацетоном отправили в Москву, сообщил источник
Пробы напитка Aloe Vera, в результате употребления которого, предположительно, пострадал ребёнок, с предприятия в Пензе отправлены в Москву на исследование,... РИА Новости, 27.12.2025
происшествия
москва
пенза
пензенская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
пенза
пензенская область
Пробы Aloe Vera с ацетоном отправили в Москву, сообщил источник
РИА Новости: пробы Aloe Vera с пензенского предприятия отправили на экспертизу