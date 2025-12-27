Рейтинг@Mail.ru
Пробы Aloe Vera с ацетоном отправили в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 27.12.2025
19:06 27.12.2025
Пробы Aloe Vera с ацетоном отправили в Москву, сообщил источник
Пробы Aloe Vera с ацетоном отправили в Москву, сообщил источник
происшествия
москва
пенза
пензенская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
пенза
пензенская область
происшествия, москва, пенза, пензенская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Пенза, Пензенская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Пробы Aloe Vera с ацетоном отправили в Москву, сообщил источник

РИА Новости: пробы Aloe Vera с пензенского предприятия отправили на экспертизу

© Кадр видео из соцсетейРаботники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон
Работники магазина Магнит в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Алоэ Вера ацетон - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон. Архивное фото
САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Пробы напитка Aloe Vera, в результате употребления которого, предположительно, пострадал ребёнок, с предприятия в Пензе отправлены в Москву на исследование, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом проверки.
В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Aloe Vera ацетон. Позже пресс-служба торговой сети сообщила, что ретейлер снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты проверочные мероприятия в отношении производителя - ООО "Вельта‑Пенза". Компании выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка Aloe Vera. Прокуратура региона также начала проверку.
"Пробы напитка Aloe Vera отправлены в Москву на исследование. Партия от августа 2025 года, контрольные образцы хранятся на предприятии, их пробы проверяются в столице вместе с образцами напитка, изъятыми в магазинах", - рассказал собеседник агентства в субботу.
Работники магазина Магнит в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Алоэ Вера ацетон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Роспотребнадзор инициировал приостановку продажи Aloe Vera
Вчера, 20:52
 
ПроисшествияМоскваПензаПензенская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
