Созданный потомком Екатерины II оркестр выступит на торжествах к ее юбилею

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой, соучредителем которого стал потомок Екатерины II Андрей Калагеорги, может принять участие в праздновании ее 300-летия в 2029 году, рассказал Калагеорги РИА Новости.

Ранее в декабре стало известно, что Калагеорги, которому президент России Владимир Путин в январе 2024 года предоставил российское гражданство, стал соучредителем ООО "Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой". У компании, как следует из документов, трое учредителей: Наталии Мазур и Татьяне Кулешовой принадлежит по 45% долей, а самому Калагеорги - 10%.

"Я очень надеюсь, что Царскосельский императорский оркестр, созданный в честь Екатерины Великой, примет участие в праздновании 300-летия со дня ее рождения в 2029 году. Во всяком случае я со своей стороны буду продвигать эту возможность", – сказал Калагеорги.

По его словам, Царскосельский императорский оркестр выступает уже около года, и его регистрация позволит придать музыкальному коллективу официальный статус. В репертуар оркестра входит как классическая музыка, включая произведения эпохи барокко, так и современные музыкальные произведения в симфонической обработке.

"В постоянный состав входит 8 человек, а с учетом приглашенных музыкантов в нем могут играть до 36-40 человек. Это малый симфонический оркестр", – отметил Калагеорги.

Несмотря на то, что на странице потомка Екатерины II в одной из социальных сетей его вид деятельности обозначен как "актер, музыкант", Калагеорги не участвует в выступлениях Царскосельского императорского оркестра в этом качестве.