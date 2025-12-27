Рейтинг@Mail.ru
Созданный потомком Екатерины II оркестр выступит на торжествах к ее юбилею - РИА Новости, 27.12.2025
11:24 27.12.2025
Созданный потомком Екатерины II оркестр выступит на торжествах к ее юбилею
Созданный потомком Екатерины II оркестр выступит на торжествах к ее юбилею - РИА Новости, 27.12.2025
Созданный потомком Екатерины II оркестр выступит на торжествах к ее юбилею
Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой, соучредителем которого стал потомок Екатерины II Андрей Калагеорги, может принять участие в... РИА Новости, 27.12.2025
Андрей Калагеорги. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой, соучредителем которого стал потомок Екатерины II Андрей Калагеорги, может принять участие в праздновании ее 300-летия в 2029 году, рассказал Калагеорги РИА Новости.
Ранее в декабре стало известно, что Калагеорги, которому президент России Владимир Путин в январе 2024 года предоставил российское гражданство, стал соучредителем ООО "Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой". У компании, как следует из документов, трое учредителей: Наталии Мазур и Татьяне Кулешовой принадлежит по 45% долей, а самому Калагеорги - 10%.
"Я очень надеюсь, что Царскосельский императорский оркестр, созданный в честь Екатерины Великой, примет участие в праздновании 300-летия со дня ее рождения в 2029 году. Во всяком случае я со своей стороны буду продвигать эту возможность", – сказал Калагеорги.
По его словам, Царскосельский императорский оркестр выступает уже около года, и его регистрация позволит придать музыкальному коллективу официальный статус. В репертуар оркестра входит как классическая музыка, включая произведения эпохи барокко, так и современные музыкальные произведения в симфонической обработке.
"В постоянный состав входит 8 человек, а с учетом приглашенных музыкантов в нем могут играть до 36-40 человек. Это малый симфонический оркестр", – отметил Калагеорги.
Несмотря на то, что на странице потомка Екатерины II в одной из социальных сетей его вид деятельности обозначен как "актер, музыкант", Калагеорги не участвует в выступлениях Царскосельского императорского оркестра в этом качестве.
"В молодости я много играл на гитаре, но репертуар был далек от классического. Сейчас это в прошлом", – пояснил Калагеорги.
