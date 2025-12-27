Рейтинг@Mail.ru
"Оренбург" подал в ФИФА жалобу, сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:31 27.12.2025 (обновлено: 07:22 28.12.2025)
https://ria.ru/20251227/orenburg-2065088662.html
"Оренбург" подал в ФИФА жалобу, сообщают СМИ
"Оренбург" подал в ФИФА жалобу, сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Оренбург" подал в ФИФА жалобу, сообщают СМИ
"Оренбург" подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на парагвайский "Серро Портеньо" из-за неполного выполнения финансовых условий сделки по... РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-27T19:31:00+03:00
2025-12-28T07:22:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
оренбург
серро портеньо
ланус
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899999188_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_8487efa01b526014f472b408037c0acc.jpg
https://ria.ru/20251225/gam-2064504745.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899999188_218:0:2170:1464_1920x0_80_0_0_012e39565d7bd032daf089a5e3f20488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международная федерация футбола (фифа), оренбург, серро портеньо, ланус, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Оренбург, Серро Портеньо, Ланус, Вокруг спорта
"Оренбург" подал в ФИФА жалобу, сообщают СМИ

D10: "Оренбург" подал жалобу на "Серро Портеньо" из-за долга за переход Переса

© Фото : Пресс-служба ФК "Оренбург" Футболисты "Оренбурга", на переднем плане – Матиас Перес
Футболисты Оренбурга, на переднем плане – Матиас Перес - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Оренбург"
Футболисты "Оренбурга", на переднем плане – Матиас Перес. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Оренбург" подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на парагвайский "Серро Портеньо" из-за неполного выполнения финансовых условий сделки по переходу аргентинского защитника Матиаса Переса, сообщает D10.
По информации источника, обращение "Оренбурга" послужило основанием для введения ФИФА запрета на регистрацию игроков в отношении "Серро Портеньо". Санкция, ставшая для команды четвертой в текущем сезоне, была наложена 24 декабря и действует до полного погашения задолженности. Отмечается, что в парагвайском клубе рассчитывают снять ограничения до конца года.
Перес перешел в "Оренбург" в январе 2023 года из аргентинского "Лануса". За российский клуб он провел 57 матчей и забил девять мячей. В январе 2025-го защитник продолжил карьеру в парагвайском "Серро Портеньо", в составе которого сыграл 47 встреч. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,8 млн евро.
Стадион Газпром-Арена в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Нападающий из Бразилии не хочет переходить в "Зенит", пишут СМИ
25 декабря, 08:33
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)ОренбургСерро ПортеньоЛанусВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала