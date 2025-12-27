"Оренбург" подал в ФИФА жалобу, сообщают СМИ

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Оренбург" подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на парагвайский "Серро Портеньо" из-за неполного выполнения финансовых условий сделки по переходу аргентинского защитника Матиаса Переса, сообщает D10.
По информации источника, обращение "Оренбурга" послужило основанием для введения ФИФА запрета на регистрацию игроков в отношении "Серро Портеньо". Санкция, ставшая для команды четвертой в текущем сезоне, была наложена 24 декабря и действует до полного погашения задолженности. Отмечается, что в парагвайском клубе рассчитывают снять ограничения до конца года.
Перес перешел в "Оренбург" в январе 2023 года из аргентинского "Лануса". За российский клуб он провел 57 матчей и забил девять мячей. В январе 2025-го защитник продолжил карьеру в парагвайском "Серро Портеньо", в составе которого сыграл 47 встреч. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 1,8 млн евро.
