Ректор МПГУ рассказал об инструкции по общению с агрессивными школьниками

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Инструкция для учителей по общению с агрессивными школьниками направлена не только на оказание помощи педагогам при конфликтных ситуациях, но и на выявление причин такого поведения ребенка, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

Ранее Минпросвещения РФ направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях, в том числе при проявлении агрессии со стороны учеников.

"Чрезвычайно важно, что инструкция Минпросвещения РФ, помимо своей основной задачи - оказания помощи педагогу при возникновении конфликтов, защищает и интересы обучающегося, проявляющего агрессию. Так, документ объясняет возможные причины такой агрессии: это могут быть, например, трудности социализации, личные переживания, связанные с ситуацией в семье или возможным буллингом со стороны одноклассников, провокации со стороны взрослых", - сказал Лубков.