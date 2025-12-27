Рейтинг@Mail.ru
Ректор МПГУ рассказал об инструкции по общению с агрессивными школьниками - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/obschestvo-2065054016.html
Ректор МПГУ рассказал об инструкции по общению с агрессивными школьниками
Ректор МПГУ рассказал об инструкции по общению с агрессивными школьниками - РИА Новости, 27.12.2025
Ректор МПГУ рассказал об инструкции по общению с агрессивными школьниками
Инструкция для учителей по общению с агрессивными школьниками направлена не только на оказание помощи педагогам при конфликтных ситуациях, но и на выявление... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T14:26:00+03:00
2025-12-27T14:26:00+03:00
общество
россия
московский педагогический государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896195602_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d2883cad91c851b2d25e5efca8f34fc1.jpg
https://ria.ru/20251225/moskva-2064567479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896195602_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1f0bc31fbaa6a02f883317f9501a394f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московский педагогический государственный университет
Общество, Россия, Московский педагогический государственный университет
Ректор МПГУ рассказал об инструкции по общению с агрессивными школьниками

Ректор МПГУ Лубков рассказал об инструкции по общению с агрессивными школьниками

© РИА Новости / Мария ДевахинаРектор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков
Ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Инструкция для учителей по общению с агрессивными школьниками направлена не только на оказание помощи педагогам при конфликтных ситуациях, но и на выявление причин такого поведения ребенка, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.
Ранее Минпросвещения РФ направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях, в том числе при проявлении агрессии со стороны учеников.
"Чрезвычайно важно, что инструкция Минпросвещения РФ, помимо своей основной задачи - оказания помощи педагогу при возникновении конфликтов, защищает и интересы обучающегося, проявляющего агрессию. Так, документ объясняет возможные причины такой агрессии: это могут быть, например, трудности социализации, личные переживания, связанные с ситуацией в семье или возможным буллингом со стороны одноклассников, провокации со стороны взрослых", - сказал Лубков.
Он добавил, что работа педагога заключается также и в том, чтобы своевременно распознать нарастание кризиса и принять меры для предотвращения его эскалации, в том числе при помощи родителей и школьного психолога.
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Москве отчислили школьника, оскорблявшего учителя
25 декабря, 12:53
 
ОбществоРоссияМосковский педагогический государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала