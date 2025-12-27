Рейтинг@Mail.ru
Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ - РИА Новости, 27.12.2025
00:36 27.12.2025
Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ
Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ
политика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ

РИА Новости: большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Основной массив обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным обработан, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Ранее Кузнецов сообщал, что в этом году на прямую линию с президентом поступило более 3 миллионов обращений.
"Весь основной массив обращений обработан - распознан, систематизирован и распределен по регионам, по тематикам, по возрастам и другим критериям", - сказал Кузнецов.
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России 19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Опрос показал, как россияне оценили выступление Путина на прямой линии
ПолитикаРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
