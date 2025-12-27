https://ria.ru/20251227/obrascheniya-2065003515.html
Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ
Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ - РИА Новости, 27.12.2025
Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ
Основной массив обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным обработан, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T00:36:00+03:00
2025-12-27T00:36:00+03:00
2025-12-27T00:36:00+03:00
политика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано, заявили в ОНФ
РИА Новости: большинство обращений на прямую линию с Путиным обработано
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Основной массив обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным обработан, сообщил РИА Новости руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Ранее Кузнецов сообщал, что в этом году на прямую линию с президентом поступило более 3 миллионов обращений.
"Весь основной массив обращений обработан - распознан, систематизирован и распределен по регионам, по тематикам, по возрастам и другим критериям", - сказал Кузнецов.
Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России
19 декабря продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.