Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/napravlenija-2065020882.html
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России - РИА Новости, 27.12.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород вошли в топ-5 направлений по количеству бронирований на новогодние праздники по России, рассказали РИА... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T08:18:00+03:00
2025-12-27T08:18:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009693917_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_cbd3ff168e42eab2707cd5120d1257aa.jpg
https://ria.ru/20251226/opros-2064754567.html
https://ria.ru/20251227/novyygod-2063635436.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009693917_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_459d46fe29e1e0d89ef5668fca93337e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, новый год
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Новый год
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России

"Островок" назвал самые популярные направления для отдыха на Новый год в России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКанатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Канатная дорога на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Канатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород вошли в топ-5 направлений по количеству бронирований на новогодние праздники по России, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
Агрегатор по запросу РИА Новости проанализировал бронирования в отелях и апартаментах по России за период с 26 декабря по 11 января.
Новогодняя елка с гирляндой - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Опрос показал, сколько денег россияне планируют потратить на Новый год
Вчера, 02:51
"На Новый год россияне традиционно выбирают крупные туристические центры, города с насыщенной праздничной программой и горнолыжные курорты", - отметили в компании.
В топ направлений по количеству бронирований на новогодние праздники по России вошли: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Краснодар, Екатеринбург и Эсто-Садок (Краснодарский край).
Кроме того, традиционно востребованы в каникулы регионы для активного зимнего отдыха. Среди северных и горнолыжных маршрутов наибольшим спросом пользуются Кировск (Мурманская область, рост на 55%), Мурманск (на 20%), Архангельск (13%), Сортавала (14%) и Териберка (79%). А среди курортных направлений наибольший рост интереса приходится на Крым.
"Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на период новогодних праздников составляет 7,7 тысячи рублей, что на 9% выше уровня прошлого года (в сезоне 2024–2025 - 7,1 тысячи рублей)", - заключили в "Островке".
Москва - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Куда пойти на Новый год: самые неожиданные праздничные шоу 2025-2026
16:20
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала