Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород вошли в топ-5 направлений по количеству бронирований на новогодние праздники по России, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

Агрегатор по запросу РИА Новости проанализировал бронирования в отелях и апартаментах по России за период с 26 декабря по 11 января.

"На Новый год россияне традиционно выбирают крупные туристические центры, города с насыщенной праздничной программой и горнолыжные курорты", - отметили в компании.