Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России - РИА Новости, 27.12.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород вошли в топ-5 направлений по количеству бронирований на новогодние праздники по России, рассказали РИА... РИА Новости, 27.12.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Нижний Новгород вошли в топ-5 направлений по количеству бронирований на новогодние праздники по России, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
Агрегатор по запросу РИА Новости проанализировал бронирования в отелях и апартаментах по России
за период с 26 декабря по 11 января.
"На Новый год россияне традиционно выбирают крупные туристические центры, города с насыщенной праздничной программой и горнолыжные курорты", - отметили в компании.
В топ направлений по количеству бронирований на новогодние праздники по России вошли: Москва
, Санкт-Петербург
, Казань
, Сочи
, Нижний Новгород
, Калининград
, Ярославль
, Краснодар
, Екатеринбург
и Эсто-Садок (Краснодарский край
).
Кроме того, традиционно востребованы в каникулы регионы для активного зимнего отдыха. Среди северных и горнолыжных маршрутов наибольшим спросом пользуются Кировск
(Мурманская область
, рост на 55%), Мурманск
(на 20%), Архангельск
(13%), Сортавала
(14%) и Териберка
(79%). А среди курортных направлений наибольший рост интереса приходится на Крым
.
"Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на период новогодних праздников составляет 7,7 тысячи рублей, что на 9% выше уровня прошлого года (в сезоне 2024–2025 - 7,1 тысячи рублей)", - заключили в "Островке".