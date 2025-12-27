В Одесской области сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины насмерть забили битами мобилизованного, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Как уточнил депутат, это произошло в четверг.
"В Белгороде-Днестровском... сотрудники военкомата избили мужчину до смерти. По свидетельствам очевидцев и сообщениям в социальных сетях, его били битами по всему телу. Мужчина потерял сознание, после чего его силой затолкали в автомобиль и доставили в военкомат. По прибытии он умер прямо на пороге здания", - написал Дмитрук в Telegram-канале.
Как уточнил депутат, родственники погибшего узнали о произошедшем от неизвестных лиц, воспользовавшихся телефоном мужчины, чтобы оповестить его сына о необходимости прибыть на опознание. При этом в официальных документах в качестве причины смерти указана сердечная недостаточность.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.