Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/mobilizovannyy-2065054663.html
В Одесской области сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного
В Одесской области сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного - РИА Новости, 27.12.2025
В Одесской области сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного
Сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины насмерть забили битами мобилизованного, заявил выехавший с Украины депутат... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T14:32:00+03:00
2025-12-27T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
артем дмитрук
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a1d3e12c08c928378a486ed1695c1307.jpg
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064993819.html
https://ria.ru/20251226/kherson-2064763800.html
украина
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_fd8e2474cc374e243a0b6196ca137c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесская область, артем дмитрук, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Артем Дмитрук, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Одесской области сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного

В Одесской области сотрудники военкомата забили битами насмерть мобилизованного

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины насмерть забили битами мобилизованного, заявил выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Как уточнил депутат, это произошло в четверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Зеленский может снизить возраст мобилизации в феврале, считают в Раде
Вчера, 22:25
"В Белгороде-Днестровском... сотрудники военкомата избили мужчину до смерти. По свидетельствам очевидцев и сообщениям в социальных сетях, его били битами по всему телу. Мужчина потерял сознание, после чего его силой затолкали в автомобиль и доставили в военкомат. По прибытии он умер прямо на пороге здания", - написал Дмитрук в Telegram-канале.
Как уточнил депутат, родственники погибшего узнали о произошедшем от неизвестных лиц, воспользовавшихся телефоном мужчины, чтобы оповестить его сына о необходимости прибыть на опознание. При этом в официальных документах в качестве причины смерти указана сердечная недостаточность.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Сотрудники ТЦК с автоматами грабят дома в Херсоне, заявил Сальдо
Вчера, 07:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьАртем ДмитрукДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала