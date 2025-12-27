https://ria.ru/20251227/lyzhniki-2065059750.html
Горбунов и Пантрина выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Лыжник Иван Горбунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем в рамках пятого этапа Кубка России, проходящего в Кирово-Чепецке. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
лыжные гонки
спорт
кирово-чепецк
россия
сергей ардашев
александр большунов
кирово-чепецк
россия
