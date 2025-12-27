Рейтинг@Mail.ru
Горбунов и Пантрина выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
15:09 27.12.2025
Горбунов и Пантрина выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам
Лыжник Иван Горбунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем в рамках пятого этапа Кубка России, проходящего в Кирово-Чепецке. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
https://ria.ru/20251220/terentev-2063515812.html
Горбунов и Пантрина выиграли спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Российская лыжница Елизавета Пантрина
Российская лыжница Елизавета Пантрина - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Российская лыжница Елизавета Пантрина. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Лыжник Иван Горбунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем в рамках пятого этапа Кубка России, проходящего в Кирово-Чепецке.
Результат Горбунова - 3 минуты 5,50 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание - 0,05 секунды), третьим финишировал Константин Тиунов (+0,27). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустил этап.
У женщин победительницей спринта стала Елизавета Пантрина с результатом 3 минуты 35,49 секунды. Второе место заняла Ксения Шорохова (+0,38), третье - Анастасия Фалеева (+0,70).
Этап в Кирово-Чепецке завершится в воскресенье мужским и женским скиатлоном.
Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России в Ижевске
20 декабря, 14:35
Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России в Ижевске
20 декабря, 14:35
 
Лыжные гонкиСпортКирово-ЧепецкРоссияСергей АрдашевАлександр Большунов
 
