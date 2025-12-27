Дмитрий Касаткин: россияне оспаривают в Латвии отмену вида на жительство

Временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин в интервью РИА Новости рассказал о ситуации с аннулированием вида на жительство у российских граждан, о том, какие военные приготовления ведут латвийские власти на границе с Россией, и что будет, если Латвия демонтирует железную дорогу, ведущую в РФ.

– Латвия объявила о депортации россиян, которые не оформили свой статус пребывания в стране. Есть ли у вас статистика, сколько на данный момент граждан Российской Федерации уже оформили статус постоянного жителя (СПЖ) ЕС и сколько подверглись принудительной депортации? Как часто россияне подают в суд, чтобы опротестовать решение латвийских властей? Какая помощь оказывается гражданам Российской Федерации?

– Согласно официальной статистике латвийских миграционных властей, за три года реализации дискриминационных норм по переоформлению ВНЖ, затронувшей около 30 тысяч проживающих здесь россиян, почти 15 тысяч удалось получить статус постоянного жителя ЕС, 5,9 тысячи оформили временный ВНЖ, 3,9 тысячи продолжают проходить процедуру "легализации" на том или ином этапе, около трех тысяч самостоятельно покинули Латвию, десять человек подверглись антигуманной процедуре депортации. Данная статистика неокончательная и периодически подвергается корректировке.

Несмотря на то, что латвийские власти к самой процедуре депортации прибегают редко, очевидно, принимая во внимание крайне высокие для себя репутационные издержки от широкого медийного и общественного резонанса, который вызывает каждый подобный случай высылки, сама ситуация с реализацией миграционных поправок, тем не менее, по-прежнему носит острый гуманитарный характер, поскольку затрагивает преимущественно пожилых людей, испытывающих трудности с прохождением всей бюрократической "экзекуции" и сдачей экзамена по латышскому языку.

Действительно, мы наблюдаем попытки оспаривания решений об аннулировании ВНЖ в латвийских национальных судебных инстанциях – они не единичны, однако пока не фиксировали прецедентов, когда местная фемида встала бы на защиту россиян. Тем не менее и в таких случаях у них остаются возможности задействования в том числе международных механизмов защиты своих прав. В этих условиях российская сторона, наряду с отстаиванием прав наших граждан, активно работает, что называется, на прием русскоязычных соотечественников, желающих переселиться в Россию. Посольство совместно с офисом по оказанию содействия в переселении соотечественников при консульском отделе оказывает помощь желающим вернуться на Родину – как в рамках реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, так и по линии двустороннего межправительственного соглашения от 1993 года. В текущем году активно задействовали под эти цели и возможности, предоставляемые указом президента Российской Федерации №702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Примечательно, что высокий интерес к переселению в нашу страну проявляют не только лица, попавшие под дискриминационные миграционные нормы, но и много представителей молодежи, выразивших самостоятельное желание связать свою судьбу с Россией. Об этих тенденциях красноречиво говорит и статистика: если в 2021 году было зафиксировано порядка пяти тысяч обращений за получением консультации по вопросу переселения в Россию, то в последние два года данный показатель уверенно достигает отметки в 20 тысяч.

– Латвия строит на границе с Российской Федерацией забор, по сообщениям латвийских СМИ, уже установлены различные противомобильные препятствия – так называемые зубы дракона, металлически ежи, бетонные блоки, вырыты противотанковые рвы. С кем собирается воевать Латвия? НАТО часто проводит учения в Латвии для "укрепления обороноспособности альянса на восточном фланге". По вашему мнению, масштаб и размах военных приготовлений НАТО у границ Российской Федерации будет возрастать? Принимает ли Россия меры для защиты границы?

– Как известно, Латвия совместно с партнерами по НАТО, включая Литву, Эстонию, Польшу, вынашивает планы создания "единой интегрированной системы укреплений" на границах с Россией и Белоруссией – так называемой Балтийской оборонительной линии. Все это делается якобы в оборонительных целях под предлогом мнимой "российской угрозы". В рамках такого курса Рига ускоренными темпами возводит "противомобильную" инфраструктуру в приграничной с нашей страной зоне с оборудованием противотанковых рвов, установкой "зубов дракона" и иных технических сооружений. Обсуждаются и более далеко идущие планы милитаризации – минирование "восточных рубежей" НАТО, создание там некоей "стены дронов", ликвидация в восточной части Латвии железнодорожных магистралей российской колеи, якобы в целях предотвращения "российской агрессии". Мы видим, что масштаб подобных приготовлений нарастает. Периодически работы на границе инспектирует латвийское руководство.

– Отдельные латвийские политические деятели заявляют о намерении полностью демонтировать железные дороги, ведущие в Россию. При этом демонтаж рельсов и шпал рассматривается как "одно из решений по усилению безопасности". По вашему мнению, разбор железнодорожного полотна укрепит безопасность латвийского государства?

– Насколько известно, такая инициатива в последнее время действительно изучалась на уровне латвийских профильных ведомств. Никаких решений пока не принято. Очевидно, что Рига понесла бы только издержки от реализации подобного негативного сценария. Транзитная отрасль Латвии, на которую помимо железнодорожных грузоперевозок завязана вся портовая экономика республики, в таком случае утратила бы свою доходность, что в свою очередь рикошетом отразилось бы на и без того дефицитном бюджете республики. Кроме того, латвийские власти, вероятно, учитывают для себя тот факт, что данный вопрос лежит не только в плоскости российско-латвийских экономических отношений, но и в целом торгового взаимодействия ЕС с немалым количеством азиатских государств.

В любом случае рассчитываем на здравомыслие правящих сил Латвии и национального бизнеса в этом вопросе – долгосрочные негативные последствия от демонтажа железных дорог неизбежно перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, который так хотят получить отдельные местные апологеты антироссийских военных "приготовлений".

– Латвия приняла закон о повышении НДС на книги на русском языке, что является явной дискриминацией в отношении языковых меньшинств. Будет ли в этой связи Россия обращаться в международные инстанции? Есть ли возможность повлиять на латвийские власти?

– Действительно, в начале декабря текущего года в сейме Латвии был принят проект бюджета страны на 2026 год, в котором с 1 января следующего года предусмотрено повышение ставки НДС на периодические издания и книги на русском языке с 5% до 21%. Такое решение было принято якобы в рамках комплекса мер по сокращению дефицита бюджета. Однако, этот аргумент не выдерживает критики, по оценкам, отмена льготной ставки на "русскую" печатную продукцию принесет в госбюджет около одного миллиона евро. На фоне многомиллиардных бюджетных расходов такая "экономия" выглядит незначительной. Убеждены, что новое налоговое регулирование в отношении русских книг и прессы так же, как и отмена русскоязычного теле- и радиовещания в государственных СМИ с 1 января 2026 года носит дискриминационный характер в отношении 37% жителей Латвии, говорящих на русском языке. Такое явное правонарушение уже привлекло внимание профильных международных структур. Так, в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что латвийский законопроект об изменении НДС на русскоязычные издания вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны. Со своей стороны неизменно продолжаем привлекать внимание мирового сообщества к проблемам такого рода. Подробная информация о дискриминационном положении русскоязычных жителей за рубежом содержится в недавнем докладе МИД России о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах за 2025 год.

– Несмотря на отсутствие политических отношений с Россией и агрессивную антироссийскую риторику, Латвия продолжает торговлю с Российской Федерацией. Сколько по итогам 2025 года составит двусторонний товарооборот? По каким позициям идет активная торговля?

– Главный парадокс нынешних крайне непростых двусторонних отношений заключается в том, что динамика латвийского экспорта в Россию, несмотря на бесконечные запретительные инициативы Риги по отношению к проживающим здесь русскоязычным жителям, не сильно претерпела изменения. Окончательная статистика за 2025 год станет известная только в начале следующего года. Двусторонний же товарооборот в 2024 году составил чуть более 1,4 миллиарда евро, при этом значительная его часть (1,028 миллиарда) пришлась на латвийский экспорт в Россию. С учетом нынешней динамики есть все основания предполагать, что показатели латвийского экспорта в Россию за 2025 год будут незначительно отличаться от данных за прошлый год – в пределах 10% в сторону уменьшения. По опубликованным итогам за десять месяцев текущего года, общая стоимость таких поставок уже составила 832 миллиона евро. Номенклатура экспортных товаров отсюда в Россию включает в основном алкогольную продукцию и ее реэкспорт, фармацевтику, текстиль, обувь, косметику и парфюмерию.