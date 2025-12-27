Рейтинг@Mail.ru
"Кузбасс" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
11:28 27.12.2025
"Кузбасс" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
"Кузбасс" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Кемеровский "Кузбасс" на своем льду одержал победу над ульяновской "Волгой" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Кузбасс" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

«Кузбасс» выиграл у «Волги» в матче чемпионата России по бенди

© Фото : ХК "Кузбасс" (Кемерово)Хоккеисты "Кузбасса" из Кемерово
Хоккеисты Кузбасса из Кемерово - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : ХК "Кузбасс" (Кемерово)
Хоккеисты "Кузбасса" из Кемерово. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" на своем льду одержал победу над ульяновской "Волгой" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в Кемерове, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев, в составе которых отличились Алексей Ничков (14-я минута), Владимир Михальченко (19), Артем Репях (37), Илья Коняев (54), Андрей Суворов (73) и Дмитрий Макаров (86). У "Волги" мячи забросили Руслан Галяутдинов (16), Кирилл Королев (56) и Евгений Мельников (61, 79).
"Кузбасс", набравший 22 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Волга" (8 очков) располагается на 9-й строчке.
