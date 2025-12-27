Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Купянском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 27.12.2025 (обновлено: 12:53 27.12.2025)
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Купянском направлении
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Купянском направлении
Группировка "Запад" уничтожает штурмовые группы и ДРГ противника на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.
2025
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Купянском направлении

Войска "Запада" уничтожает штурмовые группы и ДРГ ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Группировка "Запад" уничтожает штурмовые группы и ДРГ противника на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.
"На купянском направлении подразделения шестой армии отражают контратаки противника, пытающихся прорваться к городу Купянск. Идет уничтожение штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, а также техники противника", - сказал Бигма, слова которого приводит МО РФ.
