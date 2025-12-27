https://ria.ru/20251227/kupyansk-2065044771.html
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Купянском направлении
Группировка "Запад" уничтожает штурмовые группы и ДРГ противника на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма. РИА Новости, 27.12.2025
россия
Минобороны рассказало о продвижении ВС России на Купянском направлении
Войска "Запада" уничтожает штурмовые группы и ДРГ ВСУ на Купянском направлении