Колумбия обдумает возможность прямого авиасообщения с Россией

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Колумбия планирует подумать над возможностью установления прямого авиасообщения с Россией, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес.

По словам главы дипмиссии, в октябре прошла встреча колумбийской стороны с несколькими российскими компаниями, и этот вопрос поднимался среди других тем.