Колумбия обдумает возможность прямого авиасообщения с Россией
02:59 27.12.2025
Колумбия обдумает возможность прямого авиасообщения с Россией
© AP Photo / Fernando VergaraФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Флаг Колумбии. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Колумбия планирует подумать над возможностью установления прямого авиасообщения с Россией, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес.
По словам главы дипмиссии, в октябре прошла встреча колумбийской стороны с несколькими российскими компаниями, и этот вопрос поднимался среди других тем.
"В связи с этим мы планируем задать этот вопрос Управлению гражданской авиации Колумбии, обсудить с авиакомпаниями такую возможность и определить, насколько реально установление прямого авиасообщения между нашими странами", - сказал он в беседе с агентством.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Эксперт: Колумбия может сотрудничать с Россией в борьбе с наемничеством
8 декабря, 23:52
 
