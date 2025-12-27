https://ria.ru/20251227/kolumbiya-2065009362.html
Колумбия обдумает возможность прямого авиасообщения с Россией
Колумбия планирует подумать над возможностью установления прямого авиасообщения с Россией, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес. РИА Новости, 27.12.2025
Посол Санчес: Колумбия обдумает возможность прямого авиасообщения с Россией