16:39 27.12.2025
Колумбия ищет пути доставки товаров в Россию, заявил посол
Колумбия ищет пути доставки товаров в Россию, заявил посол
Колумбия ищет альтернативные пути доставки товаров в Россию, заявил в интервью РИА новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес. РИА Новости, 27.12.2025
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Колумбия ищет альтернативные пути доставки товаров в Россию, заявил в интервью РИА новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес.
"Несомненно, мы ищем альтернативные пути доставки товаров из Колумбии. Какие-то маршруты более выгодные, какие-то более сложные, но мы находим решения этого вопроса. С какими-то компаниями мы смогли наладить логистику через Европу, что, правда, приводит к дополнительным издержкам, финансовым и временным, из-за ограничений. Но тем не менее нам удалось эти маршруты сохранить", - сказал он.
Одними из альтернатив существующим маршрутам могли бы быть Турция или ОАЭ, указал посол.
"Опять же все зависит от видов товаров, которые мы экспортируем. Мы постоянно стараемся найти новые маршруты и информировать о них колумбийские компании, чтобы они могли развивать торговое сотрудничество с Россией", - подчеркнул он.
Колумбия обдумает возможность прямого авиасообщения с Россией
Колумбия обдумает возможность прямого авиасообщения с Россией
Заголовок открываемого материала