Колумбия ищет пути доставки товаров в Россию, заявил посол
Колумбия ищет пути доставки товаров в Россию, заявил посол - РИА Новости, 27.12.2025
Колумбия ищет пути доставки товаров в Россию, заявил посол
Колумбия ищет альтернативные пути доставки товаров в Россию, заявил в интервью РИА новости посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес. РИА Новости, 27.12.2025
Колумбия ищет пути доставки товаров в Россию, заявил посол
Посол Санчес: Колумбия ищет альтернативные пути доставки товаров в Россию