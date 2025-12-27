Рейтинг@Mail.ru
В Италии освободили задержанного ранее экс-сенатора Хорошавцева - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 27.12.2025 (обновлено: 15:05 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/khoroshavtsev-2065058233.html
В Италии освободили задержанного ранее экс-сенатора Хорошавцева
В Италии освободили задержанного ранее экс-сенатора Хорошавцева - РИА Новости, 27.12.2025
В Италии освободили задержанного ранее экс-сенатора Хорошавцева
Апелляционный суд Милана освободил задержанного ранее по российскому ордеру экс-сенатора Виктора Хорошавцева, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T14:55:00+03:00
2025-12-27T15:05:00+03:00
милан
в мире
италия
виктор хорошавцев
россия
совет европы
башнефть
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016430842_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d52d3b875e7b674fade9f7daa704dbd9.jpg
https://ria.ru/20250520/prestuplenie-2017973995.html
милан
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016430842_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_1343c91f21989e271f525b8eaed03e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
милан, в мире, италия, виктор хорошавцев, россия, совет европы, башнефть, совет федерации рф
Милан, В мире, Италия, Виктор Хорошавцев, Россия, Совет Европы, Башнефть, Совет Федерации РФ
В Италии освободили задержанного ранее экс-сенатора Хорошавцева

Апелляционный суд Милана освободил задержанного ранее экс-сенатора Хорошавцева

CC BY 4.0 / Пресс-служба Совета Федерации России / Виктор Хорошавцев
Виктор Хорошавцев - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
CC BY 4.0 / Пресс-служба Совета Федерации России /
Виктор Хорошавцев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 27 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Милана освободил задержанного ранее по российскому ордеру экс-сенатора Виктора Хорошавцева, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Александро Мария Тирелли.
Хорошавцеву ранее заочно было предъявлено в РФ обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. По сообщению газеты Giorno, его задержали в гостинице города Сомма-Ломбардо в провинции Варезе. После задержания Хорошавцева доставили в тюрьму города Буста-Арсицио, где он провел ночь с 25 на 26 декабря, а на следующий день предстал перед судом, отказавшим в подтверждении его ареста для экстрадиции в Россию.
«
"...Мы указали на действующее правовое положение, связанное с выходом России из Совета Европы и из Европейской конвенции по правам человека, что на сегодняшний день неизбежно отражается на судебном сотрудничестве", - заявил адвокат Тирелли.
Согласно официальным судебным документам в распоряжении РИА Новости, заочно арестованному в РФ бывшему президенту "Башнефти", экс-члену Совета Федерации Виктору Хорошавцеву вменяется шесть эпизодов мошенничества, ему грозит до 10 лет колонии.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Причастность Хорошавцева к мошенничеству подтверждается очными ставками
20 мая, 04:28
 
МиланВ миреИталияВиктор ХорошавцевРоссияСовет ЕвропыБашнефтьСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала