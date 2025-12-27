В Италии освободили задержанного ранее экс-сенатора Хорошавцева

РИМ, 27 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Милана освободил задержанного ранее по российскому ордеру экс-сенатора Виктора Хорошавцева, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Александро Мария Тирелли.
Хорошавцеву ранее заочно было предъявлено в РФ обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он был объявлен в международный розыск. По сообщению газеты Giorno, его задержали в гостинице города Сомма-Ломбардо в провинции Варезе. После задержания Хорошавцева доставили в тюрьму города Буста-Арсицио, где он провел ночь с 25 на 26 декабря, а на следующий день предстал перед судом, отказавшим в подтверждении его ареста для экстрадиции в Россию.
"...Мы указали на действующее правовое положение, связанное с выходом России из Совета Европы и из Европейской конвенции по правам человека, что на сегодняшний день неизбежно отражается на судебном сотрудничестве", - заявил адвокат Тирелли.
Согласно официальным судебным документам в распоряжении РИА Новости, заочно арестованному в РФ бывшему президенту "Башнефти", экс-члену Совета Федерации Виктору Хорошавцеву вменяется шесть эпизодов мошенничества, ему грозит до 10 лет колонии.