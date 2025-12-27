В Карелии легковушка столкнулась с микроавтобусом

Как отмечается, авария произошла в субботу около 11.00 мск на 739-м километре федеральной автодороги Р-21 "Кола". По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" при обгоне не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Sollers Atlant.