В Карелии легковушка столкнулась с микроавтобусом - РИА Новости, 27.12.2025
16:45 27.12.2025
В Карелии легковушка столкнулась с микроавтобусом
В Карелии легковушка столкнулась с микроавтобусом
Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Сегежском районе Карелии, пассажир "ВАЗа" погиб, водитель получил травмы, сообщила региональное управление МВД РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:45:00+03:00
2025-12-27T16:45:00+03:00
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Автомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Сегежском районе Карелии, пассажир "ВАЗа" погиб, водитель получил травмы, сообщила региональное управление МВД РФ.
Как отмечается, авария произошла в субботу около 11.00 мск на 739-м километре федеральной автодороги Р-21 "Кола". По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" при обгоне не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Sollers Atlant.
"В результате аварии пассажир автомобиля "ВАЗ" погиб на месте. Водитель "ВАЗ – 2107" ... получил травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
