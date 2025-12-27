Рейтинг@Mail.ru
16:45 27.12.2025
Кадыров почтил память жертв теракта в Грозном в 2002 году
Сегодня исполнилось 23 года со дня теракта в правительственном комплексе в Грозном, и эта боль навсегда запечатлелась в сердцах чеченского народа как символ... РИА Новости, 27.12.2025
ГРОЗНЫЙ, 27 дек - РИА Новости. Сегодня исполнилось 23 года со дня теракта в правительственном комплексе в Грозном, и эта боль навсегда запечатлелась в сердцах чеченского народа как символ невосполнимой утраты, скорби и несгибаемой силы духа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"Сегодня исполняется 23 года со дня трагедии, навсегда оставившей глубокий и незаживающий след в истории Чеченской Республики… Эта боль навсегда запечатлелась в сердцах чеченского народа как символ невосполнимой утраты, скорби и одновременно несгибаемой силы духа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики также выразил соболезнования родным и близким погибших.
"От всего сердца выражаем искренние соболезнования родным и близким, семьям погибших. Их имена навсегда вписаны в историю республики, их подвиг живёт в наших сердцах и служит напоминанием о цене мира, который мы обязаны беречь", - написал глава республики.
Двадцать седьмого декабря 2002 года террористы-смертники подорвали два грузовика со взрывчаткой возле Дома правительства Чечни в Грозном, погибли более 70 человек, свыше 600 получили ранения. Ответственность за организацию теракта публично взял на себя Шамиль Басаев, который был уничтожен 10 июля 2006 года в соседней Ингушетии.
