В Якутии водитель провалившегося под лед авто мог заблудиться в тумане

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Водитель провалившегося под лед в Якутии автомобиля, где погибли два человека, мог заблудиться в темноте и в тумане, Водитель провалившегося под лед в Якутии автомобиля, где погибли два человека, мог заблудиться в темноте и в тумане, сообщает региональная служба спасения.

Якутске под лед на реке Лена провалилась машина с людьми. В извлеченном из воды автомобиле было найдено тело погибшего ребенка, еще один мужчина выбрался, но замерз на льду насмерть. Госпитализировано пять человек с отморожениями. Состояние двух женщин и двух мужчин тяжелое, они находятся в реанимации. Состояние одного пострадавшего мужчины средней степени тяжести. СУСК завело дело об оказании небезопасных услуг: водитель машины занимался частной перевозкой пассажиров. Также следствие сообщало, что машина ехала по льду в месте, где выходят сточные воды.

"Машина переезжала реку в неположенном месте и попала в полынью, образовавшуюся из-за сточных вод. Движение машин в этом месте запрещено. Возможно, водитель заблудился в темноте и в тумане", - говорится в сообщении.

Служба отмечает, что спасательная операция проводилась в экстремальных условиях. Позвонил один из пострадавших, которому удалось выплыть из полыньи и добежать до ближайших домов. Подъехав к месту происшествия, спасатели увидели, один из пострадавших стоял на льдине посреди полыньи, трое на крыше автомобиля по колено в воде.

Спасатель Тит Алексеев, чьи слова приводятся в сообщении, рассказал, что при помощи трёхступенчатой лестницы вытянули пострадавших одного за другим из полыньи, кинули петлю мужчине, стоявшему на крыше, он надел ее на женщину, подали трехступенчатую лестницу. Женщина легла на лестницу, и спасатели вытянули ее из воды. Люди были сильно переохлаждены, их сразу стали отогревать в машинах, затем передали "скорой". Позже на льду было найдено тело замерзшего мужчины.