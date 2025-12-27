Рейтинг@Mail.ru
В Якутии водитель провалившегося под лед авто мог заблудиться в тумане - РИА Новости, 27.12.2025
14:01 27.12.2025
В Якутии водитель провалившегося под лед авто мог заблудиться в тумане
В Якутии водитель провалившегося под лед авто мог заблудиться в тумане
Водитель провалившегося под лед в Якутии автомобиля, где погибли два человека, мог заблудиться в темноте и в тумане, сообщает региональная служба спасения. РИА Новости, 27.12.2025
происшествия, якутск, река лена
Происшествия, Якутск, Река Лена
В Якутии водитель провалившегося под лед авто мог заблудиться в тумане

Водитель провалившейся под лед в Якутии машины мог заблудиться в тумане

© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Якутске
Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Якутске - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)
Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Якутске
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Водитель провалившегося под лед в Якутии автомобиля, где погибли два человека, мог заблудиться в темноте и в тумане, сообщает региональная служба спасения.
В Якутске под лед на реке Лена провалилась машина с людьми. В извлеченном из воды автомобиле было найдено тело погибшего ребенка, еще один мужчина выбрался, но замерз на льду насмерть. Госпитализировано пять человек с отморожениями. Состояние двух женщин и двух мужчин тяжелое, они находятся в реанимации. Состояние одного пострадавшего мужчины средней степени тяжести. СУСК завело дело об оказании небезопасных услуг: водитель машины занимался частной перевозкой пассажиров. Также следствие сообщало, что машина ехала по льду в месте, где выходят сточные воды.
"Машина переезжала реку в неположенном месте и попала в полынью, образовавшуюся из-за сточных вод. Движение машин в этом месте запрещено. Возможно, водитель заблудился в темноте и в тумане", - говорится в сообщении.
Служба отмечает, что спасательная операция проводилась в экстремальных условиях. Позвонил один из пострадавших, которому удалось выплыть из полыньи и добежать до ближайших домов. Подъехав к месту происшествия, спасатели увидели, один из пострадавших стоял на льдине посреди полыньи, трое на крыше автомобиля по колено в воде.
Спасатель Тит Алексеев, чьи слова приводятся в сообщении, рассказал, что при помощи трёхступенчатой лестницы вытянули пострадавших одного за другим из полыньи, кинули петлю мужчине, стоявшему на крыше, он надел ее на женщину, подали трехступенчатую лестницу. Женщина легла на лестницу, и спасатели вытянули ее из воды. Люди были сильно переохлаждены, их сразу стали отогревать в машинах, затем передали "скорой". Позже на льду было найдено тело замерзшего мужчины.
Прибывшие на место происшествия водолазы службы спасения Якутии приступили к спускам, чтобы зацепить крюк на машине. Долгое время не удавалось это сделать, так как мешало сильное течение. Один за другим спускались все четверо водолазов. Когда машину при помощи "Камаза" подтащили к краю полыньи, водолаз Станислав Соломахин спустился и вытащил тело ребенка, которое находилось в салоне машины.
