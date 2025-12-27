СК сообщил подробности о водителе провалившегося под лед в Якутии авто

"Лица, находившиеся в автомобиле, направлялись в село Чурапча, водитель оказывал частные услуги по междугородней перевозке пассажиров", - сообщает следствие.

На месте происшествия работают следователь и криминалисты следственного управления, сотрудники оперативных служб. Транспортное средство и тело ребёнка извлечены из воды. Водитель и пассажиры находятся в медицинском учреждении.