СК сообщил подробности о водителе провалившегося под лед в Якутии авто - РИА Новости, 27.12.2025
13:07 27.12.2025
СК сообщил подробности о водителе провалившегося под лед в Якутии авто
СК сообщил подробности о водителе провалившегося под лед в Якутии авто
Водитель провалившегося под лед в Якутии авто, где погибли 2 человека, занимался частной перевозкой пассажиров, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 27.12.2025
происшествия
россия
якутск
река лена
россия
якутск
река лена
происшествия, россия, якутск, река лена
Происшествия, Россия, Якутск, Река Лена
© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Якутске
© Фото : Прокуратура Республики Саха (Якутия)
Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия в Якутске
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Водитель провалившегося под лед в Якутии авто, где погибли 2 человека, занимался частной перевозкой пассажиров, сообщает региональное СУСК РФ.
В Якутске под лед на реке Лена провалилась машина с людьми. В извлеченном из воды автомобиле было найдено тело погибшего ребенка. Прокуратура начала проверку. Минздрав республики сообщил, что в больницу поступили пять пострадавших с различными отморожениями. Состояние двух женщин и двух мужчин тяжелое, они находятся в реанимации. Состояние одного пострадавшего мужчины средней степени тяжести. По предварительным данным СУСК, в салоне автомобиля находились семь человек, шесть из которых смогли самостоятельно выбраться, 11-летняя девочка осталась в салоне. Также погиб неустановленный пожилой мужчина, который скончался на берегу в 50 метрах от места провала, по предварительным данным, он замерз.
"Лица, находившиеся в автомобиле, направлялись в село Чурапча, водитель оказывал частные услуги по междугородней перевозке пассажиров", - сообщает следствие.
На месте происшествия работают следователь и криминалисты следственного управления, сотрудники оперативных служб. Транспортное средство и тело ребёнка извлечены из воды. Водитель и пассажиры находятся в медицинском учреждении.
ПроисшествияРоссияЯкутскРека Лена
 
 
