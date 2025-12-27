"Лацио" пожаловался на судейство после матча Серии А

"При всем уважении к работе судейского корпуса мы с растущим негодованием продолжаем фиксировать серию ошибок всегда не в нашу пользу, которые повторяются и с трудом поддаются пониманию. "Лацио" требует уважения, последовательности в решениях и большей внимательности. Эпизоды, которые очевидно сказываются на работе команды и честности соревнования, наносят значительный экономический ущерб клубу и глубоко подрывают страсть, самоотдачу и самоотверженность болельщиков, поддерживающих эти цвета на каждом стадионе и в любой ситуации", - говорится в заявлении "Лацио".