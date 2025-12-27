"Лацио" пожаловался на судейство после матча Серии А

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Римский футбольный клуб "Лацио" опубликовал у себя в соцсети X заявление, в котором пожаловался на повторяющиеся ошибки судей в матчах команды.
В субботу "Лацио" в гостях сыграл вничью с "Удинезе" со счетом 1:1 в матче 17-го тура Серии А, упустив победу на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Гол игрока "Удинезе" Кинана Дейвиса был засчитан после просмотра видеоповтора. Футболисты "Лацио" сигнализировали арбитру об игре рукой перед взятием ворот.
27 декабря 2025 • начало в 20:00
Завершен
90’ • Кинан Дэвис
80’ • Матиас Весино
(Маттео Кансельери)
"При всем уважении к работе судейского корпуса мы с растущим негодованием продолжаем фиксировать серию ошибок всегда не в нашу пользу, которые повторяются и с трудом поддаются пониманию. "Лацио" требует уважения, последовательности в решениях и большей внимательности. Эпизоды, которые очевидно сказываются на работе команды и честности соревнования, наносят значительный экономический ущерб клубу и глубоко подрывают страсть, самоотдачу и самоотверженность болельщиков, поддерживающих эти цвета на каждом стадионе и в любой ситуации", - говорится в заявлении "Лацио".
Римская команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
