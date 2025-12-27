Рейтинг@Mail.ru
"Лацио" пожаловался на судейство после матча Серии А - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Футбол
 
23:47 27.12.2025 (обновлено: 02:29 28.12.2025)
"Лацио" пожаловался на судейство после матча Серии А
"Лацио" пожаловался на судейство после матча Серии А
Римский футбольный клуб "Лацио" опубликовал у себя в соцсети X заявление, в котором пожаловался на повторяющиеся ошибки судей в матчах команды. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Лацио" пожаловался на судейство после матча Серии А

"Лацио" пожаловался на повторяющиеся ошибки судей в матчах команды

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Римский футбольный клуб "Лацио" опубликовал у себя в соцсети X заявление, в котором пожаловался на повторяющиеся ошибки судей в матчах команды.
В субботу "Лацио" в гостях сыграл вничью с "Удинезе" со счетом 1:1 в матче 17-го тура Серии А, упустив победу на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Гол игрока "Удинезе" Кинана Дейвиса был засчитан после просмотра видеоповтора. Футболисты "Лацио" сигнализировали арбитру об игре рукой перед взятием ворот.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
27 декабря 2025 • начало в 20:00
Завершен
Удинезе
1 : 1
Лацио
90‎’‎ • Кинан Дэвис
(Николо Дзаньоло)
80‎’‎ • Матиас Весино
(Маттео Кансельери)
"При всем уважении к работе судейского корпуса мы с растущим негодованием продолжаем фиксировать серию ошибок всегда не в нашу пользу, которые повторяются и с трудом поддаются пониманию. "Лацио" требует уважения, последовательности в решениях и большей внимательности. Эпизоды, которые очевидно сказываются на работе команды и честности соревнования, наносят значительный экономический ущерб клубу и глубоко подрывают страсть, самоотдачу и самоотверженность болельщиков, поддерживающих эти цвета на каждом стадионе и в любой ситуации", - говорится в заявлении "Лацио".
Римская команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
"Милан" расторг контракт с Ориги, не игравшим с апреля 2024 года
