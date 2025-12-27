https://ria.ru/20251227/italiya-2065110477.html
"Удинезе" вырвал ничью в матче против "Лацио" благодаря голу на 95-й минуте
"Удинезе" вырвал ничью в матче против "Лацио" благодаря голу на 95-й минуте - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
"Удинезе" вырвал ничью в матче против "Лацио" благодаря голу на 95-й минуте
Римский "Лацио" сыграл вничью с "Удинезе" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-27T22:07:00+03:00
2025-12-27T22:07:00+03:00
2025-12-28T08:22:00+03:00
футбол
спорт
матиас весино
дуван сапата
лацио
удинезе
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855781944_54:0:854:450_1920x0_80_0_0_1a551aab2d5d75cfbee210a919a23453.jpg
https://ria.ru/20251228/futbol-2065119797.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855781944_265:0:865:450_1920x0_80_0_0_bc388d6b669c896fd3b32308a39e2d7f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, матиас весино, дуван сапата, лацио, удинезе, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Матиас Весино, Дуван Сапата, Лацио, Удинезе, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Удинезе" вырвал ничью в матче против "Лацио" благодаря голу на 95-й минуте
Лацио" упустил победу в матче с "Удинезе" из-за гола на 95-й минуте