"Удинезе" вырвал ничью в матче против "Лацио" благодаря голу на 95-й минуте
Футбол
 
22:07 27.12.2025 (обновлено: 08:22 28.12.2025)
"Удинезе" вырвал ничью в матче против "Лацио" благодаря голу на 95-й минуте
"Удинезе" вырвал ничью в матче против "Лацио" благодаря голу на 95-й минуте
"Удинезе" вырвал ничью в матче против "Лацио" благодаря голу на 95-й минуте
Римский "Лацио" сыграл вничью с "Удинезе" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
2025-12-27T22:07:00+03:00
2025-12-28T08:22:00+03:00
футбол
спорт
матиас весино
дуван сапата
лацио
удинезе
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://ria.ru/20251228/futbol-2065119797.html
Новости
"Удинезе" вырвал ничью в матче против "Лацио" благодаря голу на 95-й минуте

Лацио" упустил победу в матче с "Удинезе" из-за гола на 95-й минуте

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Римский "Лацио" сыграл вничью с "Удинезе" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Удине и завершилась со счетом 1:1. Римлян вперед вывел Матиас Весино (80-я минута). "Удинезе" от поражения спас гол Кинана Дейвиса (90+5).
Уругваец Весино забил свой первый мяч в текущем чемпионате Италии. Он и колумбийский нападающий "Торино" Дуван Сапата являются единственными футболистами, которые отличались в каждом из 13 последних сезонов Серии А.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
27 декабря 2025 • начало в 20:00
Завершен
Удинезе
1 : 1
Лацио
90‎’‎ • Кинан Дэвис
(Николо Дзаньоло)
80‎’‎ • Матиас Весино
(Маттео Кансельери)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лацио", набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице, где "Удинезе" с 22 баллами располагается на 10-й позиции.
В следующем туре "Удинезе" в гостях сыграет с "Комо" 3 января, а "Лацио" примет "Наполи" днем позднее.

Результаты других матчей:

Футболисты Ювентус - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Ювентус" победил "Пизу" в матче чемпионата Италии по футболу
00:42
 
Футбол Матиас Весино Дуван Сапата Лацио Удинезе Серия А (чемпионат Италии по футболу)
 
