В Италии рассказали об объеме поставок одежды и сладостей в Россию
В Италии рассказали об объеме поставок одежды и сладостей в Россию - РИА Новости, 27.12.2025
В Италии рассказали об объеме поставок одежды и сладостей в Россию
Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты питания, включая сладости и хлебобулочные изделия, на сумму более 300 миллионов евро, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2025
в мире
италия
россия
винченцо трани
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты питания, включая сладости и хлебобулочные изделия, на сумму более 300 миллионов евро, сообщил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.
"Согласно последним данным за II квартал 2025 года, объём поставок одежды и текстильной продукции достиг примерно 186 миллионов евро, тогда как сегмент фасованных продуктов питания, включающий сладости и хлебобулочные изделия, составил около 132 миллионов евро", - сказал собеседник агентства.
По словам Трани
, многие компании, занимающиеся производством одежды и обуви, продолжили работать через местных дистрибьюторов или структуры в третьих странах, полностью соблюдая действующие нормативные требования.