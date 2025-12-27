Рейтинг@Mail.ru
В Италии рассказали об объеме поставок одежды и сладостей в Россию - РИА Новости, 27.12.2025
05:11 27.12.2025
В Италии рассказали об объеме поставок одежды и сладостей в Россию
В Италии рассказали об объеме поставок одежды и сладостей в Россию
Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты питания, включая сладости и хлебобулочные изделия, на сумму более 300 миллионов евро, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2025
в мире, италия, россия, винченцо трани
В мире, Италия, Россия, Винченцо Трани
В Италии рассказали об объеме поставок одежды и сладостей в Россию

РИА Новости: Италия поставила РФ одежду и сладости на более €300 миллионов

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Италия в 2025 году поставила России одежду и продукты питания, включая сладости и хлебобулочные изделия, на сумму более 300 миллионов евро, сообщил РИА Новости президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.
"Согласно последним данным за II квартал 2025 года, объём поставок одежды и текстильной продукции достиг примерно 186 миллионов евро, тогда как сегмент фасованных продуктов питания, включающий сладости и хлебобулочные изделия, составил около 132 миллионов евро", - сказал собеседник агентства.
По словам Трани, многие компании, занимающиеся производством одежды и обуви, продолжили работать через местных дистрибьюторов или структуры в третьих странах, полностью соблюдая действующие нормативные требования.
