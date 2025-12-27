https://ria.ru/20251227/instruktsiya-2065037944.html
Минпросвещения направило учителям инструкцию по конфликтным ситуациям
Минпросвещения направило учителям инструкцию по конфликтным ситуациям - РИА Новости, 27.12.2025
Минпросвещения направило учителям инструкцию по конфликтным ситуациям
Минпросвещения направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T08:03:00+03:00
2025-12-27T08:03:00+03:00
2025-12-27T11:50:00+03:00
общество
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063349466.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_92537f4c5742b8d496e6424bad24d574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения направило учителям инструкцию по конфликтным ситуациям
Минпросвещения направило учителям инструкцию по действиям при агрессии учеников
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минпросвещения направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы инструкцию по действиям педагогов в конфликтных ситуациях, в которой содержатся ключевые правила поведения в случае проявления агрессии", — говорится в релизе.
В документе дается базовое определение возможных причин агрессии, в ней прописаны принципы профессиональной позиции преподавателя, а также советы по оценке кризисных случаев.
Кроме того, в инструкции отдельно и подробно освещены ситуации, когда возникает физическая угроза.
Минпросвещения добавило, что документ описывает рекомендации о том, как уменьшить эмоциональное напряжение, вывести спор за пределы учебного процесса и организовать профилактику.
Также в инструкции прописали порядок действий во время конфликта.