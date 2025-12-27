https://ria.ru/20251227/gulyaypole-2065109763.html
Балицкий заявил, что Гуляйполе еще предстоит восстанавливать и "очищать"
Освобожденный в Запорожской области город Гуляйполе предстоит восстанавливать и "очищать" после периода оккупации ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
