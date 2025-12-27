Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об отражении атак в районе Купянска - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 27.12.2025 (обновлено: 13:02 27.12.2025)
Минобороны рассказало об отражении атак в районе Купянска
Минобороны рассказало об отражении атак в районе Купянска - РИА Новости, 27.12.2025
Минобороны рассказало об отражении атак в районе Купянска
Группировка "Запад" за двое суток отразила пять контратак в районе города Купянска, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма. РИА Новости, 27.12.2025
Минобороны рассказало об отражении атак в районе Купянска

Группировка "Запад" за двое суток отразила пять контратак в районе Купянска

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Группировка "Запад" за двое суток отразила пять контратак в районе города Купянска, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.
"В течение двух суток в районе Купянска отражены пять контратак противника в районах населенных пунктов Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. Все контратаки отражены, утраты территории не допущено", - сообщил Бигма, слова которого приводит Минобороны РФ.
Уничтожено пять единиц техники, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства и бронеавтомобиль "Пантера", а также более 20 боевиков ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
