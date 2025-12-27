https://ria.ru/20251227/gruppirovka-2065044957.html
Минобороны рассказало об отражении атак в районе Купянска
Группировка "Запад" за двое суток отразила пять контратак в районе города Купянска, заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма. РИА Новости, 27.12.2025
