Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 71 тысячу

КАИР, 27 дек - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 71 тысячу, Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 71 тысячу, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.

"С момента начала агрессии 7 октября 2023 года погибли 71 266 человек, пострадали 171 219", - говорится в заявлении минздрава сектора.

Согласно заявлению, за последнюю неделю в общую статистику были добавлены еще 292 погибших, чья гибель ранее не была подтверждена.

По данным минздрава Газы, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в палестинском полуэксклаве погибли 414 человек, ранения получили 1142.