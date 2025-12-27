https://ria.ru/20251227/gaza-2065064786.html
Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 71 тысячу
Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 71 тысячу - РИА Новости, 27.12.2025
Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 71 тысячу
Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 71 тысячу, сообщило министерство здравоохранения палестинского... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:58:00+03:00
2025-12-27T15:58:00+03:00
2025-12-27T15:58:00+03:00
Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 71 тысячу
КАИР, 27 дек - РИА Новости.
Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 71 тысячу, сообщило
министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.
"С момента начала агрессии 7 октября 2023 года погибли 71 266 человек, пострадали 171 219", - говорится в заявлении минздрава сектора.
Согласно заявлению, за последнюю неделю в общую статистику были добавлены еще 292 погибших, чья гибель ранее не была подтверждена.
По данным минздрава Газы, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в палестинском полуэксклаве погибли 414 человек, ранения получили 1142.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируют почти ежедневно. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильские власти в ответ выпустили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. Сейчас ХАМАС возвращает израильской стороне останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе удерживается тело еще одного заложника.