Крымский мост временно перекрыли для движения машин - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 27.12.2025
Крымский мост временно перекрыли для движения машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту в Мах. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T10:28:00+03:00
2025-12-27T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
авто
происшествия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
Новости
ru-RU
республика крым, авто, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Авто, Происшествия
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Вид на Крымский мост со стороны Керчи
Вид на Крымский мост со стороны Керчи
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Крымский мост со стороны Керчи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту в Мах.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в 10.07 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Авто, Происшествия
 
 
