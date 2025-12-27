https://ria.ru/20251227/dvizhenie-2065031419.html
Крымский мост временно перекрыли для движения машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту в Мах. РИА Новости, 27.12.2025
