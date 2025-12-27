СМИ: в Британии в популярном парке развлечений произошел пожар

https://ria.ru/20251227/britaniya-2065014406.html
Mirror: в британском городе Саут-Шилдс загорелся популярный парк развлечений
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Пожар вспыхнул в популярном парке развлечений в британском городе Саут-Шилдс, о пострадавших не сообщается, пишет британская газета Mirror
.
"Крупный пожар вспыхнул в популярном прибрежном парке развлечений, на место происшествия прибыли экстренные службы", - пишет газета, отмечая, что речь идет о парке Ocean Beach Pleasure Park Funfair, расположенном в Саут-Шилдсе.
Пожарная и поисковая служба графства Тайн-энд-Уир на своей странице в соцсети X призвала жителей прилежащих районов держать окна и двери закрытыми и не приближаться к месту происшествия.
Информации о пострадавших на текущий момент нет.