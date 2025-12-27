Рейтинг@Mail.ru
Еще 83 украинских дрона уничтожили на российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 27.12.2025 (обновлено: 21:51 27.12.2025)
Еще 83 украинских дрона уничтожили на российскими регионами
Еще 83 украинских дрона уничтожили на российскими регионами
Дежурные средства ПВО за два часа вечером субботы уничтожили 83 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 23 - над московским регионом, сообщило РИА Новости, 27.12.2025
Еще 83 украинских дрона уничтожили на российскими регионами

МО: силы ПВО за два часа уничтожили 83 украинских дрона над регионами России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за два часа вечером субботы уничтожили 83 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 23 - над московским регионом, сообщило министерство обороны РФ.
«
"Двадцать седьмого декабря с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 48 - над территорией Брянской области, 23 - над московским регионом, в том числе 18 БПЛА, летевших на Москву, девять - над территорией Калужской области и по одному - над территориями Курской, Рязанской и Смоленской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
