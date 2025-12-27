https://ria.ru/20251227/bespilotniki-2065107839.html
Еще 83 украинских дрона уничтожили на российскими регионами
Дежурные средства ПВО за два часа вечером субботы уничтожили 83 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 23 - над московским регионом, сообщило РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:05:00+03:00
2025-12-27T21:51:00+03:00
МО: силы ПВО за два часа уничтожили 83 украинских дрона над регионами России