Белоусов поздравил военных с освобождением Гуляйполя

Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие сделали серьёзный шаг к достижению целей специальной военной операции и нашей общей победе.

Белоусов поблагодарил военнослужащих бригад за успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.