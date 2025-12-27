Белоусов поздравил военных с освобождением Гуляйполя

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 60 и 57 отдельных мотострелковых бригад с освобождением населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 60-й отдельной Краснознаменной ордена Кутузова II степени мотострелковой бригады и 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригад с освобождением населенного пункта Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
© ИнфографикаВС России освободили Димитров
© Инфографика
ВС России освободили Димитров
Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие сделали серьёзный шаг к достижению целей специальной военной операции и нашей общей победе.
"Мы всегда будем помнить воинов-мотострелков, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизнь в борьбе за нашу Родину", – подчеркнул министр обороны РФ.
Белоусов поблагодарил военнослужащих бригад за успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.