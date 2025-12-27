Рейтинг@Mail.ru
22:52 27.12.2025
Правительство одобрило соглашение с Белоруссией о защите граждан за рубежом
Правительство одобрило соглашение с Белоруссией о защите граждан за рубежом
Правительство одобрило соглашение с Белоруссией о защите граждан за рубежом

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.
"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную Думу Соглашение между РФ и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в Москве 13 марта 2025 года", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
РоссияБелоруссияМоскваВ мире
 
 
