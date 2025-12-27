Дзюдоистку Курбонмамадову внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Данные чемпионки Европы по дзюдо Дарьи Курбонмамадовой, а также чемпиона мира по плаванию Андрея Минакова внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из размещенных на портале новых анкет, с которыми ознакомилось РИА Новости.