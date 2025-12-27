Рейтинг@Mail.ru
00:39 27.12.2025
Дзюдоистку Курбонмамадову внесли в базу "Миротворца"
Дзюдоистку Курбонмамадову внесли в базу "Миротворца"
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дунья миятович, мария захарова, обсе
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
Дзюдоистку Курбонмамадову внесли в базу "Миротворца"

Дарью Курбонмамадову и Андрея Минакова внесли в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДарья Курбонмамадова
Дарья Курбонмамадова - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Дарья Курбонмамадова. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Данные чемпионки Европы по дзюдо Дарьи Курбонмамадовой, а также чемпиона мира по плаванию Андрея Минакова внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", следует из размещенных на портале новых анкет, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как утверждается на сайте, они внесены в базу из-за публичной поддержки России, а также якобы за покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
