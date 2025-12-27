Алиханов рассказал о мерах господдержки производства самолетов и вертолетов

«

"В рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов", который входит в состав нацпроекта "Производство транспорта" реализуется комплекс мер господдержки, направленный на стимулирование продаж авиационной техники, расширение производственных мощностей промышленных предприятий, а также создание системы послепродажного обслуживания, обучения персонала и другие", — сказал министр.