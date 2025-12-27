Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о мерах господдержки производства самолетов и вертолетов - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/aviatekhnika-2065056506.html
Алиханов рассказал о мерах господдержки производства самолетов и вертолетов
Алиханов рассказал о мерах господдержки производства самолетов и вертолетов - РИА Новости, 27.12.2025
Алиханов рассказал о мерах господдержки производства самолетов и вертолетов
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал журналистам, что в рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов" реализуется комплекс мер... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T14:39:00+03:00
2025-12-27T14:39:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925173444_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_56f038c76fbf33347239709fc88dc924.jpg
https://ria.ru/20250418/samolet-2012130284.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925173444_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_baa985b7db1581df7833c8590536b730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о мерах господдержки производства самолетов и вертолетов

Алиханов рассказал о стимулировании перехода перевозчиков на новую авиатехнику

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкЛайнер Ту-214
Лайнер Ту-214 - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Лайнер Ту-214. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал журналистам, что в рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов" реализуется комплекс мер государственной поддержки, направленный, в том числе, на стимулирование продаж авиационной техники.
«
"В рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов", который входит в состав нацпроекта "Производство транспорта" реализуется комплекс мер господдержки, направленный на стимулирование продаж авиационной техники, расширение производственных мощностей промышленных предприятий, а также создание системы послепродажного обслуживания, обучения персонала и другие", — сказал министр.
Он добавил, что Минпромторг РФ продолжит оказывать поддержку через льготный лизинг в обновлении и расширении вертолетного авиапарка регионов для выполнения задач транспортной доступности и связанности. Это обеспечит поэтапное обновление парка авиационной техники на внутреннем рынке и укрепит технологический суверенитет в авиационной отрасли.
Ранее министр сообщил, что Минпромторг РФ активно прорабатывает продление программы льготного лизинга на вертолеты в России на ближайшие три года.
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Алиханов раскрыл дату начала поставок импортозамещенных "Суперджетов"
18 апреля, 17:07
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала