Отказавшуюся выступать за Россию теннисистку обязали выплатить компенсацию

"Аванесян получила гражданство Армении и отказалась от выступления в составе сборной команды России по теннису в 2024 году. НЦСА в течение нескольких месяцев рассматривал спор и вынес решение в пользу ФТР. Теннисистка будет обязана возместить ФТР установленные НЦСА суммы убытков, компенсации с доходов от тенниса, предусмотренные договором о спортивной подготовке, иных издержек ФТР", - говорится в сообщении.

Аванесян 23 года. В августе 2024 года Женская теннисная ассоциация (WTA) в обновленном рейтинге сменила флаг в профиле Аванесян на армянский. Позднее спортсменка, которая является уроженкой Пятигорска, подтвердила, что сменила российское спортивное гражданство на армянское. В момент смены гражданства спортсменка располагалась на 58-м месте в мировом рейтинге, на данный момент она занимает 118-ю строчку. За всю карьеру спортсменка не выиграла ни одного титула под эгидой WTA.