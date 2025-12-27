Рейтинг@Mail.ru
Отказавшуюся выступать за Россию теннисистку обязали выплатить компенсацию
Теннис
 
14:10 27.12.2025
Отказавшуюся выступать за Россию теннисистку обязали выплатить компенсацию
теннис
элина аванесян
женская теннисная ассоциация (wta)
федерация тенниса россии (фтр)
элина аванесян, женская теннисная ассоциация (wta), федерация тенниса россии (фтр)
Теннис, Элина Аванесян, Женская теннисная ассоциация (WTA), Федерация тенниса России (ФТР)
Российская теннисистка Элина Аванесян
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) обязал представляющую Армению теннисистку Элину Аванесян возместить убытки Федерации тенниса России (ФТР) в связи с неисполнением договора спортивной подготовки, сообщается на сайте ФТР.
"Аванесян получила гражданство Армении и отказалась от выступления в составе сборной команды России по теннису в 2024 году. НЦСА в течение нескольких месяцев рассматривал спор и вынес решение в пользу ФТР. Теннисистка будет обязана возместить ФТР установленные НЦСА суммы убытков, компенсации с доходов от тенниса, предусмотренные договором о спортивной подготовке, иных издержек ФТР", - говорится в сообщении.
Аванесян 23 года. В августе 2024 года Женская теннисная ассоциация (WTA) в обновленном рейтинге сменила флаг в профиле Аванесян на армянский. Позднее спортсменка, которая является уроженкой Пятигорска, подтвердила, что сменила российское спортивное гражданство на армянское. В момент смены гражданства спортсменка располагалась на 58-м месте в мировом рейтинге, на данный момент она занимает 118-ю строчку. За всю карьеру спортсменка не выиграла ни одного титула под эгидой WTA.
Теннис Элина Аванесян Женская теннисная ассоциация (WTA) Федерация тенниса России (ФТР)
 
