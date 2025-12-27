Рейтинг@Mail.ru
В Армении создали онлайн-площадку для защиты церкви - РИА Новости, 27.12.2025
00:31 27.12.2025
В Армении создали онлайн-площадку для защиты церкви
В Армении создали онлайн-площадку для защиты церкви
в мире
армения
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
Новости
в мире, армения, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
В Армении создали онлайн-площадку для защиты церкви "Мичнаберд"

ЕРЕВАН, 27 дек - РИА Новости. В Армении создана онлайн-площадка "Мичнаберд" (Цитадель) для защиты Армянской апостольской церкви от гонений со стороны властей, сообщил один инициаторов проекта, адвокат Ара Зограбян.
"Для противодействия законными методами гонениям против церкви, защиты церкви и церковнослужителей, а также для предотвращения попытки захвата Кафедрального собора Первопрестольного Святого Эчмиадзина (духовного центра ААЦ - ред.), многие наши соотечественники объединились, независимо от их политических или иных взглядов. Информация о незаконных действиях властей и необходимых мероприятиях для защиты церкви будет размещаться на платформе "Мичнаберд"", - сообщил Зограбян.
В России Армянская церковь защищена лучше, чем в Армении, заявили в ААЦ
25 декабря, 20:09
В России Армянская церковь защищена лучше, чем в Армении, заявили в ААЦ
25 декабря, 20:09
По его словам, репрессии против церкви вызваны рядом причин, и среди них - борьба с православием, а также принципиальная позиция церкви в карабахском вопросе и вопросе признания геноцида армян в Османской империи.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
В Армении хотят лишить ААЦ права на землю
24 декабря, 14:17
В Армении хотят лишить ААЦ права на землю
24 декабря, 14:17
 
В миреАрменияНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
