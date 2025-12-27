В Армении создали онлайн-площадку для защиты церкви

ЕРЕВАН, 27 дек - РИА Новости. В Армении создана онлайн-площадка "Мичнаберд" (Цитадель) для защиты Армянской апостольской церкви от гонений со стороны властей, сообщил один инициаторов проекта, адвокат Ара Зограбян.

"Для противодействия законными методами гонениям против церкви, защиты церкви и церковнослужителей, а также для предотвращения попытки захвата Кафедрального собора Первопрестольного Святого Эчмиадзина (духовного центра ААЦ - ред.), многие наши соотечественники объединились, независимо от их политических или иных взглядов. Информация о незаконных действиях властей и необходимых мероприятиях для защиты церкви будет размещаться на платформе "Мичнаберд"", - сообщил Зограбян.

По его словам, репрессии против церкви вызваны рядом причин, и среди них - борьба с православием, а также принципиальная позиция церкви в карабахском вопросе и вопросе признания геноцида армян в Османской империи.

Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.