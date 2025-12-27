https://ria.ru/20251227/argentina-2065009765.html
СМИ: главу Ассоциации футбола Аргентины обвинили в неуплате взносов
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости. Прокуратура обвинила главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапию в неуплате соцвзносов на сумму более 13 миллионов долларов, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники.
"Прокурор Клаудио Навас Риаль официально предъявил обвинения Клаудио Тапии и Пабло Товигино, президенту и казначею Аргентинской футбольной ассоциации соответственно, в рамках расследования предполагаемого незаконного удержания пенсионных взносов, причитающихся сотрудникам организации и главным клубам страны", - говорится в сообщении.
Обвинительное заключение было представлено судье. Оно касается невыплаты социальных взносов на сумму свыше 19 миллиардов песо, или более 13 миллионов долларов.
В Аргентине
разразился коррупционный скандал, связанный с AFA
. Подозрения касаются руководящих лиц - главы организации Клаудио Тапии, его доверенного лица Пабло Товигино и заместителя главы финансового департамента организации Лусиано Накиса. Ведётся расследование о праве собственности на поместье площадью 10 гектаров в городе Пилар и на находящиеся там вертолетную площадку, коневодческую ферму и более 50 ретроавтомобилей.
В середине декабря сенатор, экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич подала жалобу в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с требованием расследовать деятельность Тапии. Она считает необходимым, в частности, расследовать, на что направляются средства от рекламы, почему премии за победу в местных чемпионатах меньше, чем расходы Тапии на полеты по всему миру, кто и как управляет долгами клубов.