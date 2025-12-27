СМИ: главу Ассоциации футбола Аргентины обвинили в неуплате взносов

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости. Прокуратура обвинила главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапию в неуплате соцвзносов на сумму более 13 миллионов долларов, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники.

Обвинительное заключение было представлено судье. Оно касается невыплаты социальных взносов на сумму свыше 19 миллиардов песо, или более 13 миллионов долларов.

В середине декабря сенатор, экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич подала жалобу в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с требованием расследовать деятельность Тапии. Она считает необходимым, в частности, расследовать, на что направляются средства от рекламы, почему премии за победу в местных чемпионатах меньше, чем расходы Тапии на полеты по всему миру, кто и как управляет долгами клубов.