СМИ: главу Ассоциации футбола Аргентины обвинили в неуплате взносов
Футбол
Футбол
 
03:10 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/argentina-2065009765.html
СМИ: главу Ассоциации футбола Аргентины обвинили в неуплате взносов
СМИ: главу Ассоциации футбола Аргентины обвинили в неуплате взносов - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
СМИ: главу Ассоциации футбола Аргентины обвинили в неуплате взносов
Прокуратура обвинила главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапию в неуплате соцвзносов на сумму более 13 миллионов долларов, сообщил телеканал TN со... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T03:10:00+03:00
2025-12-27T03:10:00+03:00
футбол
в мире
аргентина
afa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg
https://ria.ru/20251213/futbol-2061894396.html
аргентина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, аргентина, afa
Футбол, В мире, Аргентина, AFA
СМИ: главу Ассоциации футбола Аргентины обвинили в неуплате взносов

TN: главу Ассоциации футбола Аргентины Тапию обвинили в неуплате взносов

Флаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости. Прокуратура обвинила главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапию в неуплате соцвзносов на сумму более 13 миллионов долларов, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники.
"Прокурор Клаудио Навас Риаль официально предъявил обвинения Клаудио Тапии и Пабло Товигино, президенту и казначею Аргентинской футбольной ассоциации соответственно, в рамках расследования предполагаемого незаконного удержания пенсионных взносов, причитающихся сотрудникам организации и главным клубам страны", - говорится в сообщении.
Обвинительное заключение было представлено судье. Оно касается невыплаты социальных взносов на сумму свыше 19 миллиардов песо, или более 13 миллионов долларов.
В Аргентине разразился коррупционный скандал, связанный с AFA. Подозрения касаются руководящих лиц - главы организации Клаудио Тапии, его доверенного лица Пабло Товигино и заместителя главы финансового департамента организации Лусиано Накиса. Ведётся расследование о праве собственности на поместье площадью 10 гектаров в городе Пилар и на находящиеся там вертолетную площадку, коневодческую ферму и более 50 ретроавтомобилей.
В середине декабря сенатор, экс-министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич подала жалобу в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с требованием расследовать деятельность Тапии. Она считает необходимым, в частности, расследовать, на что направляются средства от рекламы, почему премии за победу в местных чемпионатах меньше, чем расходы Тапии на полеты по всему миру, кто и как управляет долгами клубов.
Сборная Аргентины по футболу - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Сборную Аргентины могут исключить из состава участников ЧМ-2026, пишут СМИ
13 декабря, 23:34
 
Футбол, В мире, Аргентина, AFA
 
Матч-центр
 
